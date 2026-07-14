В Украине всё же могут декриминализовать порно: народные депутаты проголосовали за законопроект

В Украине сделали шаг навстречу декриминализации порнографического контента, но только для совершеннолетних граждан. В то же время наказания за преступления сексуального характера в отношении детей могут стать значительно более суровыми.

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Об этом говорится в законопроекте №15294, авторами которого является группа народных депутатов во главе с Ярославом Железняком ("Голос"). На голосовании 14 июля 231 нардеп поддержал принятие законопроекта в первом чтении.

В целом это уже третья попытка законодательно урегулировать данный вопрос после того, как предыдущий законопроект о декриминализации контента для взрослых не набрал необходимой поддержки в парламенте. Новый вариант документа учитывает замечания депутатов различных политических сил и предлагает компромиссное решение.

Кроме того, это также позволит привлечь в бюджет миллионы гривен налогов, которые государство теряет в настоящее время, отметили в Bihus.Info. Согласно информации на сайте парламента, в ходе голосования 14 июля 231 народный депутат поддержал принятие законопроекта в первом чтении (результаты поименного голосования доступны по ссылке).

Ужесточение наказания за преступления против детей

Это направление получило самую широкую поддержку среди депутатов. Предлагается значительно ужесточить наказание (вплоть до 15 лет лишения свободы) за:

изготовление детской порнографии;

детской порнографии; распространение материалов, содержащих сексуальную эксплуатацию детей;

материалов, содержащих сексуальную эксплуатацию детей; другие преступления, связанные с сексуальным насилием в отношении несовершеннолетних.

Декриминализация контента для взрослых

Эти изменения призваны модернизировать законодательство и адаптировать его к реалиям цифровой экономики:

отмена уголовного преследования за создание и распространение контента для взрослых, если это происходит между совершеннолетними лицами по их взаимному согласию;

за создание и распространение контента для взрослых, если это происходит между совершеннолетними лицами по их взаимному согласию; исключение из сферы уголовной ответственности деятельности совершеннолетних лиц, не связанной с эксплуатацией, насилием или принуждением.

Главной целью предложенных изменений является переориентация работы правоохранительных органов. В случае принятия закона силовики сосредоточатся исключительно на реальных преступлениях (сексуальной эксплуатации детей, насилии и незаконном контенте), а не на добровольных действиях совершеннолетних людей. Кроме того, это позволит урегулировать правовой статус контента для взрослых.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем OnlyFans-модели судятся с налоговой в Украине. Им удалось добиться отмены штрафов на миллионы гривен.

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