"Сложные вопросы не имеют простых решений": Си Цзиньпин провел переговоры с Путиным и сделал заявление по войне в Украине

В пятницу, 8 августа, лидер Китая Си Цзиньпин провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. В ходе разговора глава КНР сделал заявление относительно войны в Украине.

Видео дня

По его словам, относительно украинской ситуации – простого решения сложных вопросов не бывает, в то же время Пекин приветствует сохранение контактов между Россией и США. Об этом сообщили китайские СМИ.

Детали разговора

"Китай приветствует продолжение контактов между Россией и США, поддерживает улучшение отношений между США и Россией и призывает к прогрессу в направлении политического разрешения кризиса в Украине", – говорится в сообщении.

По словам лидера КНР, Пекин и дальше будет прилагать усилия для продвижения переговоров с целью урегулирования региональных конфликтов.

"Си заявил, что сложные вопросы не имеют простого решения. Он добавил, что Китай будет продолжать содействовать переговорам по разрешению региональных конфликтов", – говорится в сообщении.

Что сказал Владимир Путин

Со своей стороны глава Кремля проинформировал Си Цзиньпина о недавнем общении с американским лидером Дональдом Трампом и заявил, что Россия готова поддерживать тесную связь с Китаем.

Стоит отметить, что разговор политиков состоялся в преддверии ожидаемой встречи между диктатором Путиным и президентом США.

Дополняется...