"Сложные вопросы не имеют простых решений": Си Цзиньпин провел переговоры с Путиным и сделал заявление по войне в Украине
В пятницу, 8 августа, лидер Китая Си Цзиньпин провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. В ходе разговора глава КНР сделал заявление относительно войны в Украине.
По его словам, относительно украинской ситуации – простого решения сложных вопросов не бывает, в то же время Пекин приветствует сохранение контактов между Россией и США. Об этом сообщили китайские СМИ.
Детали разговора
"Китай приветствует продолжение контактов между Россией и США, поддерживает улучшение отношений между США и Россией и призывает к прогрессу в направлении политического разрешения кризиса в Украине", – говорится в сообщении.
По словам лидера КНР, Пекин и дальше будет прилагать усилия для продвижения переговоров с целью урегулирования региональных конфликтов.
"Си заявил, что сложные вопросы не имеют простого решения. Он добавил, что Китай будет продолжать содействовать переговорам по разрешению региональных конфликтов", – говорится в сообщении.
Что сказал Владимир Путин
Со своей стороны глава Кремля проинформировал Си Цзиньпина о недавнем общении с американским лидером Дональдом Трампом и заявил, что Россия готова поддерживать тесную связь с Китаем.
Стоит отметить, что разговор политиков состоялся в преддверии ожидаемой встречи между диктатором Путиным и президентом США.
Дополняется...