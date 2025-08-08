Встреча Трампа и Путина может состояться 11 августа в Риме – Fox News

Встреча президента США Дональда Трампа с кремлевским диктатором Владимиром Путиным может состояться уже на следующей неделе (11–17 августа). Одна из предполагаемых локаций саммита – Рим.

Видео дня

Об этом в пятницу заявило прореспубликанское американское медиа Fox News со ссылкой на два источника, знакомых с ходом переговоров. Журналисты отметили, что среди возможных вариантов мест проведения встречи есть и другие страны Европы и мира.

В статье есть предупреждение, что переговоры могут сорваться, и причиной этого в Fox News назвали позицию Украины.

"Саммит еще может в конечном итоге сорваться, поскольку президент Украины Владимир Зеленский заявил США, что не уступит никаких территорий в рамках мирного соглашения с Россией и что сделать это может только украинский парламент", – утверждают авторы.

Что предшествовало

После поездки в Москву спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа Белый дом и Кремль занимаются организацией личной встречи Трампа и Путина.

Помощник диктатора Юрий Ушаков 7 августа не исключал, что саммит может состояться уже на следующей неделе. Также он утверждал, что место для этого уже выбрано, но назвать его отказался.

Позже Путин в комментарии пропагандистам допустил, что встреча может состоятся в ОАЭ. Российский главарь отметил, что у РФ много друзей, которые готовы помочь в подготовке переговоров.

Как писал OBOZ.UA:

– В Госдепе заявили, что потенциальные переговоры на уровне лидеров следует рассматривать не как проявление доверия, а как стремление достичь конкретных результатов.

– В Институте изучения войны считают, что Кремль воспользовался визитом Стива Уиткоффа, чтобы изобразить Россию "рациональным" участником двусторонних переговоров в преддверии объявленного крайнего срока для прекращения огня. "Дедлайн" истекает уже 8 августа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!