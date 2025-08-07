В Кремле назвали 'приемлемым' предложение США по Украине

США озвучили России некое предложение, касающееся войны в Украине. Эту идею в Кремле считают "вполне приемлемой".

Соответствующее заявление 7 августа в комментарии российским пропагандистам сделал Юрий Ушаков, помощник диктатора Владимира Путина. Официально в Москве подробностей о сути предложения не раскрыли.

"Было предложение со стороны американцев, которое нам представляется вполне приемлемым", – сказал Ушаков.

Также он сообщил, что место потенциальной встречи Путина с президентом США Дональдом Трампом уже "в принципе определено" (но называть его отказался). Ушаков подтвердил, что, вероятно, переговоры состоятся уже на следующей неделе (11-17 августа).

Что может предусматривать американское предложение, согласно версии СМИ

Польское издание Onet утверждает, что спецпосланник американского президента Стив Уиткофф во время визита в Москву 6 августа сделал россиянам очень выгодное предложение "прекращения огня, а не мира".

Утверждается, что Штаты предложили государству-агрессору:

– прекращение огня в Украине;

– фактическое признание территориальных приобретений России (путем отсрочки этого вопроса на 49 или 99 лет);

– снятие большинства санкций, введенных против РФ;

– в долгосрочной перспективе – возобновление энергетического сотрудничества, т.е. импорта российского газа и нефти.

В пакете отсутствуют гарантии нерасширения НАТО и прекращения военной поддержки Украины.

Что известно о переговорах Уиткоффа и Путина

Трамп 6 августа в первом комментарии после состоявшейся встречи заявил, что она была "очень продуктивной" и достигнут "большой прогресс". Американская сторона заявила о вероятных будущих переговорах Трампа с Путиным. В СМИ звучали предположения, что позже также может состояться встреча с участием президента Украины Владимира Зеленского (в двухстороннем или даже трехстороннем формате).

Официально ни российская, ни американская стороны не раскрыли конкретики переговоров и озвученных требований или предложений.

В то же время президент Соединенных Штатов не исключал, что введет вторичные санкции против стран, которые покупают энергоносители у РФ.

7 августа Юрий Ушаков уточнил: "В Вашингтоне почему-то заговорили о трехсторонней встрече. Этот вариант был просто упомянут Уиткоффом в ходе встречи в Кремле, но не обсуждался. Российская сторона оставила этот вариант совсем без комментариев".

Как писал OBOZ.UA, Дональд Трамп может провести встречу с Владимиром Путиным, чтобы тет-а-тет обсудить урегулирование российско-украинской войны. Однако эксперты сомневаются, что главарь Кремля действительно заинтересован в прекращении огня. Вполне возможно, что глава Белого дома снова попадет в ловушку диктатора и будет обманут, предположило издание CNN.

