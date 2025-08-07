'Заинтересованность есть с обеих сторон' Путин назвал страну, где мог бы встретиться с Трампом

Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал подготовку к встрече с президентом США Дональдом Трампом. Военный преступник заявил, что заинтересованность в диалоге есть с обеих сторон.

Также главарь Кремля назвал страну, где мог бы встретиться с Трампом. Слова диктатора цитируют российские пропагандистские СМИ.

Встреча на Ближнем Востоке

По словам российского диктатора, заинтересованность в саммите Россия – США проявлена с обеих сторон. Также Путин допустил, что его встреча с Трампом может состоятся в ОАЭ. Диктатор отметил, что у России много друзей, которые готовы помочь в подготовке переговоров.

"Один из друзей (который мог бы помочь организовать саммит, – прим. ред.) – президент Объединенных Арабских Эмиратов. Я думаю, что мы решим, но это было бы одним из подходящих, вполне подходящих мест", – сказал Путин кремлевским пропагандистам.

Также российский диктатор добавил, что "в целом не имеет ничего против встречи с Владимиром Зеленским". При этом военный преступник подчеркнул, что "для этого должны быть созданы условия".

"Я уже говорил неоднократно, что я ничего в целом не имею против, это возможно. Но для этого должны быть созданы определенные условия. А вот до создания таких условий, к сожалению, пока далеко", – сказал диктатор.

Что предшествовало

Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф 6 августа прибыл в Москву и провел переговоры с высшим руководством РФ. Представитель Белого дома встречался, в частности, с диктатором РФ Владимиром Путиным.

После этого последовал ряд заявлений о "прогрессе" в российско-американских отношениях. Более того, звучали предположения, что в скором времени президент США Дональд Трамп встретится с Путиным, а после этого будет организована трехсторонняя встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским при участии Трампа и Путина.

Уже менее чем через сутки в Кремле заявили, что Трамп и Путин в ближайшее время проведут встречу. Стоит отметить, что место встречи политиков уже согласовано, однако его пока не оглашают публично. На данном этапе Вашингтон и Москва уже приступили к проработке встречи двух лидеров.

Напомним, после встречи Уиткоффа и Путина Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, беседа проходила с участием европейских лидеров.

Как сообщал OBOZ.UA, США озвучили России некое предложение, касающееся войны в Украине. Эту идею в Кремле считают "вполне приемлемой".

