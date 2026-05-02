'Словакия поддерживает членство Украины в ЕС': Зеленский провел телефонные переговоры с Фицо

В субботу, 2 мая, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Глава словацкого правительства заявил, что Братислава поддерживает членство Киева в Европейском Союзе.

Об этом он написал в своем Telegram-канале. По его словам, обе страны заинтересованы в сильных отношениях между собой.

"Только что говорил с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Надо иметь сильные отношения между нашими государствами, и мы оба заинтересованы в этом. Важно было услышать, что Словакия поддерживает членство Украины в ЕС и готова делиться своим опытом вступления.", 0 написал глава государства.

Кроме того, в своем разговоре глава государства пригласил словацкого премьера с визитом в Киев и поблагодарил за приглашение от Фицо посетить Братиславу.

"Обсудили также возможность лично встретиться в ближайшее время. Наши команды поработают над графиком", 1 добавил Зеленский.

Последние заявления Роберта Фицо

До этого Литва и Латвия запретили словацкому премьеру пролетать над своими странами на пути в Москву, поскольку тот собрался его посетить. Он добавил, что "обязательно" найдет другой маршрут, отметив, что подобную схему уже применял годом ранее, когда его "торпедировала Эстония"

В Таллинне в этом году тоже запретили Фицо лететь на майский парад к российскому диктатору над своей территорией.

"Роберт Фицо и на этот раз не получит разрешения на использование эстонского воздушного пространства для полета в Москву для участия в параде 9 мая. В мероприятии, направленном на прославление агрессора. В прошлом году мы отказали ему в этом, и тот же принцип действует сейчас", 2 было сказано в заявлении министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны.

Сам же Фицо объявлял, что посетит празднование Дня победы в Москве, несмотря на предупреждение главы Европейской дипломатии Каи Каллас. Он резко раскритиковал дипломата за попытку вмешательства в суверенные решения его страны, подчеркнув, что это вопрос уважения к истории и демократии.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно словацкий премьер анонсировал, что его страна в ближайшие дни подаст иск против решения Европейского Союза о запрете импорта российского газа. Правительство будет требовать временного приостановления этого решения.

