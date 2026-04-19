Литва и Латвия снова запретили премьер-министру Словакии Роберту Фицо пролетать над своими странами на пути в Москву. Чтобы посетить будущий военный парад государства-агрессора РФ на 9 мая, Фицо придется выбирать более длинный маршрут, как и в 2025-м.

На это политик пожаловался в видеообращении, опубликованном на странице в Facebook. "Литва и Латвия уже сообщили нам, что не позволят нам пролетать над их территорией рейсом в Москву", – рассказал он.

Фицо добавил, что "обязательно" найдет другой маршрут, отметив, что подобную схему уже применял годом ранее, когда его "торпедировала Эстония"

Что предшествовало

9 мая 2025-го Роберт Фицо посещал российскую столицу по приглашению кремлевского диктатора Владимира Путина. Поскольку страны Балтии "закрыли небо" для его самолета, премьер вынужденно выбрал более длинный обходной путь, а именно южный маршрут через Венгрию и Румынию и Черноморский регион.

Добавим, что тогда в Москве присутствовал также президент Сербии Александр Вучич. Эти политики были единственными гостями из Европы в России на уровне лидеров государств.

– Недавно Роберт Фицо анонсировал, что его страна в ближайшие дни подаст иск против решения Европейского Союза о запрете импорта российского газа. Правительство будет требовать временного приостановления этого решения.

– Перед этим Фицо заявлял, что ЕС нужно снять санкции, запрещающие импорт газа и нефти из России. Такую "необходимость" политик объяснял энергетическим кризисом и возможным дефицитом.

