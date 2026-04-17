Фицо угрожает подать в суд на ЕС из-за запрета российского газа: что происходит

Пророссийский премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна в ближайшие дни подаст иск против решения Европейского Союза о запрете импорта российского газа. Он уточнил, что правительство также будет требовать временного приостановления действия этого решения.

Заявление Фицо прозвучало в пятницу в комментарии агентству Reuters. Он сообщил, что иск подадут в Суд Европейского Союза, и раскритиковал способ, которым было принято соответствующее решение. Речь идет об ограничении, которое ЕС планирует полностью ввести до конца 2027 года. Словакия выступает против такого шага и оспаривает процедуру его принятия.

Премьер подчеркнул, что правительство считает этот шаг нарушением основных принципов ЕС. По его словам, вопросы санкций и внешней политики должны приниматься единогласно, а не большинством.

Позиция Братиславы

Фицо прямо заявил, что словацкое правительство рассматривает запрет как незаконный. Он сказал: "Это явное нарушение всех принципов, на которых базируются договоры Европейского Союза".

Он также подчеркнул, что решение было принято квалифицированным большинством, что позволило обойти возражения Словакии и Венгрии. Главный момент – именно процедура стала одним из ключевых аргументов для иска.

Похожую позицию уже заняла Венгрия, которая ранее подала собственный иск. В Братиславе еще до этого заявляли, что могут сделать аналогичный шаг, и теперь перешли к конкретным действиям.

Детали запрета

Решение ЕС предусматривает поэтапный отказ от российского газа до конца 2027 года. Его поддержало усиленное большинство государств-членов, что позволило утвердить документ, несмотря на сопротивление отдельных стран.

Словакия и Венгрия остаются среди тех, кто продолжает получать российский газ, даже на фоне общей политики ЕС по уменьшению энергетической зависимости от России.

Фицо сообщил, что крайний срок подачи иска – 27 апреля. Именно до этой даты правительство планирует обратиться в суд и параллельно требовать временных мер, чтобы остановить действие решения на время рассмотрения дела.

Как писал OBOZ.UA, в конце марта Фицо угрожал заблокировать 20-й пакет санкций ЕС против РФ. В частности, пророссийский политик требовал, чтобы Европейская комиссия повлияла на Украину относительно возобновления транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба", назвав ситуацию вокруг нефтепровода "преднамеренным нарушением" интересов Словакии.

