Еще одна страна запретила Фицо лететь к Путину на парад над своей территорией

В воскресенье, 19 апреля, стало известно о том, что еще одна страна запретила премьер-министру Словакии Роберту Фицо летать на майский парад к российскому диктатору над своей территорией. Вслед за Латвией и Литвой это сделала Эстония.

Видео дня

Соответствующее заявление было опубликовано на сайте МИД страны. В дипломатическом учреждении отмечают, что позиция Эстонии однозначна в этом вопросе.

"Роберт Фицо и на этот раз не получит разрешения на использование эстонского воздушного пространства для полета в Москву для участия в параде 9 мая. В мероприятии, направленном на прославление агрессора. В прошлом году мы отказали ему в этом, и тот же принцип действует сейчас", – говорится в заявлении министра иностранных дел Маргуса Цахкна.

Дипломат подчеркнул, что позиция Эстонии однозначна: ни одна страна не может использовать ее воздушное пространство для укрепления связей с РФ в то время, когда Москва продолжает нарушать международные нормы и осуществлять агрессию против Украины и безопасности Европы в целом.

"В стране действует единый для стран ЕС и НАТО порядок выдачи разрешений на посадку и полеты для официальных визитов, но он не распространяется на случаи, когда эстонское воздушное пространство хотят использовать для поездок в РФ", – резюмировали в дипломатическом учреждении свою позицию.

Что предшествовало

Литва и Латвия снова запретили премьер-министру Словакии Роберту Фицо пролетать над своими странами на пути в Москву. Чтобы посетить нынешний военный парад государства-агрессора РФ на 9 мая, Фицо придется выбирать более длинный маршрут, как и в 2025-м.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!