'Сломаем хребет путинской экономике': Сибига призвал к максимальной синхронизации санкций против России

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что российский диктатор Владимир Путин отказывается от мирных переговоров, избегает встреч с лидерами мира и сознательно затягивает войну. Однако он остановится только тогда, когда экономика РФ будет фактически разрушена, а военный бюджет потеряет источники финансирования.

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Об этом Сибига заявил в заметке в соцсети X. По его словам, президент США Дональд Трамп занимает реалистичную и твердую позицию в отношении России, учитывая отказ Путина от мирных усилий, а Украина ценит его "ясность и силу".

"Путин отвергает прекращение огня, избегает встречи лидеров и затягивает войну. Он положит конец своему террору только тогда, когда мы сломаем хребет его экономики, которая уже имеет системные проблемы, а также лишим его военный бюджет финансирования. Соединенные Штаты, Европа и G7 имеют необходимую силу для достижения этого", – подчеркнул министр.

В МИД высказались о синхронизации санкций против РФ

Сибига также отметил важность максимальной синхронизации санкций и призвал партнеров к консолидированным действиям. "Сейчас мы видим импульс. Пришло время консолидировать единый и сильный санкционный кулак и ударить полной силой по военному бюджету России", – добавил он.

По словам главы МИД, Кремль пытается убедить собственное население, якобы Россия воюет в одиночку против всего Запада. В то же время именно консолидированная сила союзников способна показать Москве последствия ее агрессии.

"Российские чиновники недавно хвастались, что они воюют сами против всего Запада. Им нужна эта дешевая пропаганда, чтобы объяснить своему народу, почему такая большая страна, как Россия, не достигла ни одной стратегической цели в своей войне против гораздо меньшей Украины в течение более трех лет. Но если они считают себя героями-одиночками, которые противостоят всему Западу, пусть они чувствуют консолидированную силу всего Запада через максимальное санкционное давление", – написал дипломат.

Министр сообщил, что Украина согласовывает свои национальные санкции с ограничениями союзников и быстро синхронизировала предыдущие пакеты санкций ЕС. "Эта работа продолжается. Мы также вместе с нашими союзниками принимаем меры для устранения лазеек и препятствования доступа России к технологиям", – пояснил Сибига.

Дипломат также анонсировал, что в течение следующих недель должна состояться максимальная синхронизация санкций всех партнеров против России, чтобы увеличить стоимость войны для РФ. Украинская сторона активно работает с партнерами для достижения этой цели.

Что предшествовало

СНБО Украины готовит новый санкционный пакет, который коснется критических компонентов для ВПК России, – это часть более широкой стратегии, направленной на подрыв военного потенциала РФ. Параллельно готовятся ограничения в сфере криптовалют и финансовых обходных схем, через которые Россия уже провела транзакций на миллиарды долларов.

Зато президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не исключает введения против страны-агрессора России вторичных санкций. Причем, по его словам, эти ограничения возможны раньше, чем закончится его 50-дневное ожидание.

Как сообщал OBOZ.UA, дипкорпус Украины получил семь главных задач в работе украинских дипломатов на ближайшее время. Это среди прочего поставки оружия украинским военным от партнеров страны и развитие его производства с помощью союзников, проекты для восстановления страны и механизмы для привлечения России к ответственности.

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