Дипломатия силы: Сибига назвал семь приоритетов Украины

Дипкорпус Украины получил семь главных задач в работе украинских дипломатов на ближайшее время. Это, среди прочего, поставки оружия украинским военным от партнеров страны и развитие его производства с помощью союзников, проекты для восстановления страны и механизмы для привлечения России к ответственности.

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Указанные задачи были объявлены министром иностранных дел Андреем Сибигой во время совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений. Указанное мероприятие проходило под лозунгом "От силы дипломатии к дипломатии силы".

Обороноспособность страны

Первым приоритетом дипломатии силы глава МИД назвал укрепление украинской обороноспособности. Усиление таких возможностей на фронте является укреплением позиций за столом переговоров, отметил глава МИД.

По словам министра, задачей номер один остается регулярное привлечение дополнительного вооружения, а также переход от предоставления союзниками оружия "со складов" или заказов у своего ОПК к инвестициям в украинскую "оборонку" и локализации их производственных мощностей в Украине.

Санкции против агрессора

"Второй приоритет – это усиление давления на Россию и ее приспешников. Ваша миссия – системное ослабление экономического и военного потенциала агрессора. Мы создали управление санкционной политики в министерстве – это также индикатор приоритетности", – отдельно отметил Андрей Сибига.

Суд для российских преступников

Третьим приоритетом является возвращение наших людей и привлечение российских военных преступников к ответственности. Министр отметил необходимость обеспечить скорейшее начало работы Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Он также подчеркнул важность атрибуции в рамках Организации по запрещению химического оружия и максимальную вовлеченность в международный компенсационный механизм возмещения ущерба.

Восстановление страны

"Четвертый приоритет – ресурсы для восстановления и развития. Каждый из вас должен максимально способствовать привлечению финансовой, гуманитарной и другой помощи для усиления нашей устойчивости и преодоления последствий войны. Восстановление – это не задача на завтра. Это процесс, который продолжается сегодня. Также надо работать с правительствами для предоставления гарантий их инвесторам, которые хотят инвестировать в Украину", – отметил Сибига.

Вступление в ЕС и НАТО

Глава МИД отметил, что пятый приоритет заключается в продвижении украинской евроатлантической интеграции. Ведь Украина "не пассивный кандидат в очереди, а ключевой контрибутор, созидатель общей архитектуры безопасности и защитник ценностей, которые определяют Европу", пояснил министр.

Международная поддержка

"Шестой приоритет – публичная дипломатия и коммуникация. Наши страны-партнеры – это демократии, где общественное мнение формирует правительственную политику. Усилия России направлены не только на дискредитацию нас, но и на дестабилизацию демократического строя в странах, которые нас поддерживают. Поддержка Украины – это и поддержка демократии. Это видение должно быть ведущим. В каждом парламенте поддержка Украины должна быть межпартийным консенсусом. Она не может быть предметом политической борьбы или раскола", – подчеркнул Сибига.

Украинцы за рубежом

Седьмым приоритетом глава МИД назвал защиту и поддержку миллионов украинцев, которые сейчас находятся за рубежом. Министр заявил, что консульское направление должно не только расширять присутствие, но и повышать качество.

Речь идет о дальнейшем упрощении доступа к консульским услугам, в частности благодаря цифровизации, и воплощении закона о множественном гражданстве для сохранения связей украинцев за рубежом со своим государством.

Как сообщал OBOZ.UA, поставки оружия и развитие его производства, проекты для восстановления и механизмы для привлечения России к ответственности должны стать основными направлениями работы Украины с партнерами. Причем результаты должны быть достигнуты уже в течение следующих шести месяцев, заявил президент страны Владимир Зеленский после доклада Андрея Сибиги.

Напомним, что Зеленский, когда назначил 16 новых послов Украины, каждому из них определил персональные задачи и четкие критерии оценки эффективности. Отметим, что это решение было принято после соответствующих совещаний с военными и министром внутренних дел Игорем Клименко.

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