Российский ВПК под прицелом: СНБО готовит санкционный удар по критическим технологиям

СНБО Украины готовит новый санкционный пакет, который коснется критических компонентов для ВПК России – это часть более широкой стратегии, направленной на подрыв военного потенциала РФ. Параллельно готовятся ограничения в сфере криптовалют и финансовых обходных схем, через которые Россия уже провела транзакций на миллиарды долларов.

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Об этом рассказал уполномоченный Президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк. "Большая тема – это, конечно, всегда у нас ВПК", – отметил Власюк, подчеркнув, что новый санкционный пакет будет направлен на технологически чувствительные категории товаров и веществ, которые критически важны для российской оборонной промышленности.

Речь идет о материалах и компонентах, применяемых в производстве высокоточных ракет, дронов, электроники, систем связи и навигации. Правительство Украины формирует конкретные предложения для включения новых позиций в санкционный список, которые охватывают узкоспециализированную продукцию, без которой функционирование ВПК РФ станет значительно сложнее или даже невозможным. Именно на таких стратегически важных элементах и фокусируется новая инициатива СНБО.

Отдельное внимание Украина уделяет координации с международными союзниками. По словам Власюка, Киев активно предлагает партнерам синхронизировать санкционные меры для создания более мощного и системного давления на Россию. Речь идет не только о западных правительствах, но и о специализированных структурах, которые отслеживают поставки чувствительных технологий.

Ключевая цель – сделать невозможным или хотя бы существенно усложнить доступ РФ к необходимому оборудованию, микроэлектронике, современным материалам, которые она импортирует, используя обходные схемы через третьи страны. Еще один важный вектор санкционной политики – финансовая сфера.

По словам Власюка, Россия уже выстроила полноценную инфраструктуру для обхода ограничений, используя нефиатные валюты, в частности криптовалюты и стейблкоины. По оценкам, масштаб таких транзакций уже достигает миллиардов долларов.

Несмотря на сложность и динамичность рынка цифровых активов, украинская власть убеждена, что эффективные механизмы контроля все же существуют. Более того, эта сфера в отличие от ВПК является более прозрачной для отслеживания благодаря блокчейн-технологиям. Именно поэтому уже вскоре могут быть приняты отдельные санкции, направленные на эту теневую часть финансовых потоков РФ.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, из-за нового ценового потолка на нефть Россия может потерять до $30 миллиардов уже к концу 2025 года. Если санкционный механизм будет реализован в полном объеме, Кремль ежемесячно будет терять миллиарды на каждом барреле.

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