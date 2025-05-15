'Не думаю, что будет прорыв': Рубио сказал, когда ожидает завершения войны между Россией и Украиной

В США не ожидают прорыва в переговорах между Украиной и РФ, пока американский президент Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин не начнут взаимодействовать по этому вопросу. Переговоры в Стамбуле состоятся в пятницу, 16 мая.

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Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио журналистам в Анталье. Он выступил в Турции вечером 15 мая после того, как посетил встречу министров иностранных дел НАТО, пишет Sky.

Рубио сказал, что отправится в Стамбул для встреч в пятницу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и украинской делегацией. Однако он отметил, что не возлагает больших надежд на переговоры.

Госсекретарь отметил, что уровень команды, направленной Россией, "не свидетельствует о прорыве".

"Они отправили сюда группу низшего уровня", – сказал Рубио.

Он откровенно сказал, что у американской стороны нет больших ожиданий относительно результата переговоров.

"Честно говоря, на данный момент совершенно очевидно, что единственный способ достичь прорыва здесь - встреча между президентом США Трампом и российским президентом Путиным. Для достижения прорыва в этом вопросе нужен такой уровень вовлеченности", – сказал Рубио, подчеркнув, что Трамп готов на такой разговор с Путиным.

Владимир Зеленский раскритиковал уровень делегации, направленной Россией на переговоры. Госсекретарь согласился с его оценкой, отметив, что это "не указывает на возможность достижения прорыва".

При этом он признался, что хотел бы ошибаться и услышать завтра о прекращении огня.

"Надеюсь, я ошибаюсь. Надеюсь, я на 100% ошибаюсь. Надеюсь, что завтра в новостях скажут, что они договорились о прекращении огня", – сказал Рубио.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский назвал неуважением со стороны России отсутствие кремлевского диктатора Владимира Путина на переговорах в Турции 15 мая. По его словам, никто не будет бегать по всему миру и искать его.

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