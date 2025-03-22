Следующий раунд переговоров Украины и США состоится в Эр-Рияде – СМИ

Представители Украины и США для следующего раунда переговоров якобы встретятся уже в воскресенье, 23 марта. Это произойдет в городе Эр-Рияд, столице Саудовской Аравии.

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Об этом 22 марта заявила репортер CBS News Дженнифер Джейкобс. Она поделилась подробностями на странице в X (Twitter).

Известно, что встреча делегаций Вашингтона и Москвы запланирована на следующий день после переговоров с украинской стороной – на понедельник, 24 марта.

Фактически Джейкобс опровергла заявление американского спецпредставителя по вопросам Украины Кита Келлога о том, что этот раунд переговоров запланировали по так называемому принципу близости.

Ранее в МИД Украины также заявляли, что участия украинской команды в контактах с российской стороной не будет.

"Если в Эр-Рияде с российской командой будет достигнут прогресс, техническая команда США может снова встретиться с украинской командой позже в понедельник, поскольку администрация Трампа продолжает свою челночную дипломатию", – написала Джейкобс.

По информации журналистки, в переговорах не будут участвовать государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц.

Как сообщал OBOZ.UA:

– На брифинге 21 марта президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты, Украина и РФ уже наметили "очертания" соглашения по урегулированию войны. Он утверждал, что полное прекращение огня будет "очень скоро".

– 19 марта спикер Госдепа Тэмми Брюс сообщила, что на встрече в Саудовской Аравии будут присутствовать высокопоставленные должностные лица, но не лидеры стран.

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