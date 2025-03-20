В скором времени в Саудовской Аравии состоится встреча между представителями США и России. При этом на переговорах не будет высшего руководства двух стран.

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Об этом сообщила спикер Госдепа США Темми Брюс на брифинге в среду, 19 марта. Она отметила, что на встрече будут присутствовать высокопоставленные сотрудники, но не лидеры стран.

"Это будут высокопоставленные сотрудники. Это все, что я могу сказать. То есть, это не будет высшее руководство, а старшие сотрудники, которые займутся техническими аспектами. И, конечно, важный срок проведения. Это произойдет в ближайшие дни... Думаю, мы скоро увидим какие-то результаты", – сказала Темми Брюс.

Она также подчеркнула, что формат переговоров еще обсуждается, но уже сейчас ясно, что это будет важный шаг в работе над достигнутыми ранее договоренностями между президентами США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.

Напомним, 18 марта президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Путиным. По ее результату РФ отвергла идею полного прекращения огня на 30 суток, согласившись не избивать по инфраструктуре и энергетике в течение этого времени.

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп и Путин договорились продолжать "технические переговоры" относительно прекращения огня на море и в дальнейшем полного прекращения огня и устоявшегося мира. Кроме того, имеется договоренность об обмене пленными по формуле 175 на 175.

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