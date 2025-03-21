'О беготне ничего не известно': в МИД отреагировали на заявление Келлога о 'косвенных' переговорах между Украиной и РФ

Украинская сторона планирует провести предстоящую встречу в Саудовской Аравии, 24 марта, с представителями США как двустороннюю. Участие украинской команды в контактах с российской стороной, о которой говорил спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог, не предполагается.

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Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий во время брифинга. Он добавил, что украинская сторона ведет переговоры с американской стороной, а последняя, в свою очередь, с россиянами.

"Мы рассматриваем эту встречу как техническую и двустороннюю украинско-американскую, о беготне по комнатам мне ничего не известно. Контакты с россиянами не запланированы у украинской команды", – сказал Тихий.

По его словам, модель общения Украина – США, а затем США – РФ показала свою эффективность в прошлом. В 2022 году Украина заключила Черноморскую зерновую инициативу, в которой эту роль играли ООН и Турция.

"Такой формат дипломатии, в котором есть сторона, которая делает челночную работу, он возможен, поэтому мы и сейчас так это рассматриваем. Отель там (в Джидде, где проходила прошедшая встреча, – Ред.) большой, я там был на прошлых политических переговорах, и я убежден, что там достаточно места. Мы не знаем о том, готовится ли там отдельная встреча американо-российская, это их дело. Наша делегация едет встречаться с американцами", – отметил

Тихий добавил, что на встрече будут присутствовать профессиональные люди с украинской и американской стороны, это специалисты по энергетике и военные. Они будут выяснять модальности, нюансы и мониторинг и контроль различных режимов прекращения огня.

"Суть встречи, чтобы выяснить между сторонами, о каком объеме режимов прекращения огня мы говорим, как их контролировать, как их мониторить".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Кит Келлог заявил, что США в ходе переговоров с Россией в Саудовской Аравии организуют косвенные переговоры Москвы с Украиной. Это будет так называемая "челночная дипломатия", а стороны встречаться друг с другом не будут. США таким образом, хотят узнать условия и позиции сторон для возможного прекращения огня.

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