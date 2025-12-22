'Слабо верится, что Путин сможет жить без убийств и вторжений': Зеленский прокомментировал завершение переговоров в Майами. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская переговорная команда уже на пути домой после встреч в Соединенных Штатах Америки с представителями президента Дональда Трампа. Там стороны обсуждали гарантии безопасности, а также 20 пунктов основного документа мирного плана.

Об этом Зеленский сказал в традиционном вечернем обращении к украинцам в понедельник, 22 декабря. Он анонсировал доклады насчет результатов этих переговоров от секретаря СНБО Рустема Умерова и начальника Генерального штаба ВСУ Андрея Гнатова.

Глава государства подчеркнул: важно, чтобы американская сторона могла добиться ответа от России – реальной готовности этого государства сосредоточиться на чем-то другом, а не на агрессии.

"Конечно, после стольких лет сначала гибридной войны, теперь полномасштабной слабо верится, что Путин сможет жить без убийств и вторжений. Но снижение цены на российскую нефть, сильные санкции мира, продолжение всех других форм давления – это то, что убедит даже такую упрямую личность", – заявил гарант.

Зеленский добавил: Путин воюет, пока есть деньги, чтобы покупать лояльность и своего окружения, и российского населения и одновременно платить за убийства на фронте. В течение этого года было много сделано, чтобы денег у российской военной машины стало меньше.

"Я благодарен всем нашим воинам за дипстрайки – сейчас почти каждые сутки есть результат. Особенно это ощутимо в дипстрайках против российского нефтяного экспорта. Хорошо, что Евросоюз, Америка и другие партнеры давят на российский экспорт газа и нефти. Танкеры, которые Россия использует, чтобы зарабатывать на войну и содержание путинских друзей, все чаще получают проблемы в ключевых акваториях", – сказал президент.

Он также анонсировал новые санкции мира против танкеров и всей инфраструктуры такого экспорта: компаний, страховщиков, капитанов и команд безусловно. Готовятся и новые украинские санкционные пакеты против различных лиц – не только российских, – которые работают на оборонную промышленность агрессора.

"И наши санкционные предложения всегда учитываются партнерами. Это один из приоритетов нашей внешней политики – чтобы украинские санкции были синхронизированы с партнерами", – добавил глава государства.

Зеленский сообщил, что он обновил соответствующие задачи для украинских дипломатов – то, чтобы Украина была результативной во внешних делах, потому что это сейчас – одна из основ нашей защиты. Украинская сила – это единство с миром, и сейчас мы достигли наибольшего уровня этого единства, сказал он.

"Еще никогда в своей истории Украина не имела такой поддержки партнеров, как в это время. Достичь такого уровня было непросто, как непросто и месяц за месяцем удерживать внимание мира к Украине – несмотря на все. Мы не дали забыть об Украине, не дали другим темам и проблемам перекрыть внимание к Украине. Общества партнеров поддерживают нас – наше государство, нашу защиту, и это весомо, это дает нам силу защиты", – отметил гарант.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия ожидает "сигналов" от США и Европы относительно переговорного процесса и текст мирного плана, доработанного после последних дискуссий. Но в Кремле заранее предупредили, что "большинство предложений" им "не подойдут".

