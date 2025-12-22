'Категорически не подойдут': в Кремле цинично высказались о мирных предложениях Украины, США и ЕС

Россия ожидает "сигналов" от США и Европы по переговорному процессу и текст мирного плана, доработанного после последних дискуссий. Но в Кремле заранее предупредили, что "большинство предложений" им "не подойдут".

Об этом в интервью роспропаганде 21 декабря заявил Юрий Ушаков, помощник российского диктатора Владимира Путина. Представитель Кремля напомнил, что в Майами (штат Флорида) находится Кирилл Дмитриев и другие представители РФ.

"Дмитриев кое-что сообщает", – сказал чиновник, имея ввиду коммуникацию между российской делегацией и Москвой.

Россия откажется от рамочного соглашения?

Власти страны-агресора намерены получить от официального Вашингтона предложения, переданные лидерами стран Евросоюза и Украины. "Мы это все рассмотрим – что может быть принято и что нельзя категорически будет принять", – сказал Ушаков.

"Думаю, что большинство предложений нам не подойдут", – добавил он.

По словам россиянина, Кремль хочет "придерживаться того, о чем мы договорились в Анкоридже и на других встречах с американскими представителями". А предложения Украины и Европы якобы являются "довольно неконструктивными".

Ушаков также сообщил, что глава российской делегации должен вернуться в Москву в понедельник, 22 декабря. Тогда он доложит обо всех деталях главарю государства-агрессора.

"Надеюсь, он вернется в понедельник и доложит – прежде всего Путину – о результатах своих переговоров. И после этого мы наработаем свою позицию, с которой пойдем дальше, прежде всего, в контактах с американцами", – сказал Ушаков.

– Вечером 21 декабря в обращении к народу президент Владимир Зеленский заявлял, что представители Киева и Вашингтона во время трехдневных переговоров во Флориде говорили о тайминге – о "возможных временных рамках тех или иных решений". По словам президента, есть "конструктив с американской стороной".

– Рустем Умеров уточнял, что Украина и США обсудили ряд вопросов, но основное внимание сосредоточили на четырех ключевых документах.

– Институт изучения войны обратил внимание на то, что на ежегодной пресс-конференции "Итоги года" Владимир Путин в очередной раз подтвердил, что собирается достигать своих целей в Украине военным путем.

