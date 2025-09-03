'Если бы он хотел, то закончил бы войну уже сегодня': Фредериксен призвала не доверять Путину

Россия не хочет мира, и главарь Кремля Владимир Путин не проявил никакого желания к окончанию войны. Его можно только заставить это сделать.

Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен в среду, 3 сентября во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским после встречи лидеров стран Северо-Балтийской восьмерки (NB8). Она подчеркнула важность установления устойчивого и справедливого мира в Украине.

"Вы и ваш народ ежедневно боретесь, защищая Европу от российской агрессии. Вы четко продемонстрировали готовность к переговорам. Путин же, наоборот, не проявил никакого желания к миру – он продолжает кровавую войну в Украине. И я не верю, что ему можно доверять", – сказала она.

Фредериксен подчеркнула, что Путин мог бы остановить войну хоть сегодня, если бы хотел, однако вместо этого продолжает ее, получая поддержку от Ирана, Беларуси, Северной Кореи и Китая.

Премьер Дании подчеркнула необходимость надежных гарантий безопасности для Украины. По ее словам, европейцы будут работать над этими гарантиями вместе с США и другими партнерами. Она отметила, что в четверг, 4 сентября, по этому поводу состоится встреча в Париже.

По словам Фредериксен, эти обсуждения "не только об Украине – они о будущем Европы".

"И как европейцы мы не должны быть наивными. Если Россия сможет захватить хотя бы кусок территории, она на этом не остановится. Путин хочет гораздо больше. И здесь вы все должны это прекрасно осознавать. Я не думаю, что Путин остановит эту войну, пока его не заставят это сделать. Именно поэтому мы должны увеличивать давление на Россию", – призвала Фредериксен.

Глава правительства Дании добавила, что страны Нордично-Балтийской восьмерки стоят вместе с Украиной и посылают четкий сигнал: "мы готовы защищать свой континент".

В то же время Фредериксен подчеркнула, что поддержка Украины означает не только предоставление большего количества оружия и боеприпасов, но и продолжение давления на Россию через новые санкции.

Она также заявила, что Дания и ее союзники также поддерживают путь Украины к членству в Европейском Союзе.

"Мы хотим мира, но этот мир должен быть долговременным и справедливым. И только украинцы имеют право определять свое будущее", – подчеркнула премьер Дании.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 сентября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Данию. В частности, глава государства встретился с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Также президент встретился с лидерами формата Nordic-Baltic.

