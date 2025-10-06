Сколько украинцев считают санкции против Порошенко политическим преследованием: результаты опроса

Подавляющее большинство украинцев считает введение СНБО санкций против пятого президента Украины Петра Порошенко политическим преследованием. По их мнению, это было попыткой власти отвлечь внимание общества от сложной ситуации на фронте, или же нейтрализовать оппозицию накануне переговоров с Россией и вероятных выборов.

Таковы данные опроса Киевского международного института социологии. Социологи поинтересовались мнением более чем тысячи совершеннолетних людей в Украине, которые живут на территориях, подконтрольных правительству.

В целом 69% респондентов считают санкции против Порошенко политически мотивированными. Среди них 35% расценивают такой шаг власти как попытку отвлечь внимание от фронта, а еще 34% – как попытку нейтрализовать оппозицию накануне вероятных переговоров с РФ.

В то же время только 33% украинцев считают, что эти санкции являются попыткой правоохранительных органов действительно наказать виновных.

Остальные 11% не смогли определиться со своим мнением.

Респондентам задали вопрос: "Как Вы, возможно, знаете, СНБО ввел санкции против Петра Порошенко. По Вашему мнению это ... ? Выберите все, что подходит".

Респондент мог выбрать несколько ответов.

Как ответили на вопрос украинцы, которые доверяют президенту Зеленскому

Интересно, что среди сторонников действующего президента Украины большинство все же считает введение санкций против Порошенко политическим преследованием.

Среди них 45% выбрали вариант или "попытка отвлечь внимание от сложной ситуации на фронте", или "попытка нейтрализовать оппозицию накануне переговоров с Россией и вероятных выборов".

Попыткой правоохранительных органов действительно наказать виновных санкции против Порошенко в этой группе назвали 43%.

Отношение украинцев к распространенности преследования оппозиции

Социологи поинтересовались у респондентов, насколько, по их мнению, в Украине сейчас распространены случаи политически мотивированного преследования оппозиции.

51% украинцев считают, что политические преследования оппозиции довольно или очень распространены (из них 20% считают очень распространенными такие случаи, а 31% считают их довольно распространенными).

Значительно меньше тех, кто считает, что политического преследования в Украине нет, или такие случаи единичны – 37%.

Остальные 11% затруднились ответить на вопрос.

Опрос проводился 19-28 сентября 2025 года. Методом телефонных интервью во всех регионах Украины (подконтрольная Правительству Украины территория) было опрошено 1029 респондентов.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 февраля 2025 года СНБОУ принял решение "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". В частности, санкции были применены против Петра Порошенко.

