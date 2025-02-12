СНБО ввел санкции против Порошенко: что известно

Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко. Решение будет опубликовано в четверг, 13 февраля.

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Информацию подтвердили источники OBOZ.UA. Сам глава партии "Европейская солидарность" уже отреагировал на такое решение, отметив, что это не стало для него новостью. Политик назвал такие действия "провокацией".

Отметим, что президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в среду 12 февраля объявил о новых санкциях, принятых на заседании СНБО, однако не назвал фамилий.

"Защищаем наше государство и восстанавливаем справедливость: каждый, кто уничтожал национальную безопасность Украины и помогал России, – каждый должен отвечать. Миллиарды, заработанные фактически продажей Украины, украинских интересов, украинской безопасности, должны быть заблокированы и должны работать на защиту Украины и украинцев. И это будет. Обязательно", – заявил президент.

Реакция Петра Порошенко

Пятый президент Украины на своей странице в Facebook подтвердил, что СНБО согласовал санкции против него. Политик назвал такое решение "антиконституционным и политически мотивированным с абсолютно незаконными ограничениями".

"Это не стало для меня новостью. Я имел всю информацию о подготовке этой провокации, но до последнего верил, что здравый смысл победит. Но победил нездоровый. Только что СНБО таки принял антиконституционное, политически мотивированное решение внедрить против меня, Петра Порошенко, как против лидера оппозиции и пятого президента санкции с абсолютно незаконными ограничениями", – сказал он.

Порошенко отметил, что команда президента "нанесла колоссальный удар по внутреннему единству", которое команда "Европейской солидарности" "неукоснительно придерживается с февраля 2022 года и является нашим главным оружием в борьбе с агрессором".

Он добавил, что завтра планирует везти на передовую очередную партию военной помощи от своего фонда и отметил, что санкции могут усложнить этот процесс.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 февраля Зеленский ввел в действие санкции СНБО против теневого флота страны-агрессора. Также в список попали похитители украинских культурных ценностей.

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