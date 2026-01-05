Сколько украинцев считают, что выборы нужно проводить до прекращения огня: результаты опроса

Лишь каждый десятый украинец считает, что выборы в Украине необходимо провести до прекращения огня и получения гарантий безопасности. Если же эти два условия будут обеспечены – количество сторонников идеи проведения выборов возрастает более чем вдвое, до 23%.

При этом запрос на проведение выборов очень сильно зависит от того, насколько респондент доверяет действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому и видит ли он в современной Украине признаки формирования авторитаризма. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Поддерживают ли украинцы проведение выборов до окончания войны

Согласно результатам опроса КМИС, только 10% украинцев считают, что выборы нужно проводить до прекращения огня. В сентябре 2025 года, когда социологи исследовали общественные настроения относительно такой возможности, идею проведения выборов до установления тишины поддерживали 11%

Более чем вдвое возрастает количество сторонников проведения выборов при условии, что удалось добиться прекращения огня и надежных гарантий безопасности для Украины: при таких обстоятельствах выборы поддержали бы 23%. Социологи отмечают, что здесь фиксируется тенденция к росту, ведь еще в марте такой вариант поддерживали лишь 9% опрошенных.

Однако большинство граждан Украины – 59% (в сентябре таких было 63%) – продолжают настаивать на том, что проведение выборов возможно исключительно после достижения окончательного мирного соглашения и полного завершения войны.

Поддержка или неподдержка проведения выборов коррелирует с тем, доверяет ли респондент действующему главе государства. Большинство среди тех, кто испытывает доверие к Зеленскому, выступают за проведение выборов только после окончательного мирного соглашения. И лишь до 4% из них выступают за выборы даже до завершения боевых действий.

А вот среди тех, кому не хватило доверия к президенту, наблюдается определенный "раскол". Большинство опрошенных, которые "скорее не доверяют" Зеленскому, считают, что выборы возможны только после заключения мирного соглашения: таких по состоянию на декабрь 2025-го было около 61% – и только 11% хотят избирать новую центральную власть до завершения боевых действий. При условии, что сначала будет обеспечено устойчивое перемирие и гарантии безопасности, количество сторонников проведения выборов до установления мира возрастает до 22%.

А вот среди тех, кто совсем не испытывает доверия к Зеленскому, 28% настаивают на проведении выборов в ближайшее время, 34% считают их целесообразными после перемирия с гарантиями безопасности. К слову, тех, кто не верит президенту и не хочет выборов до завершения войны, – также 34%.

Также социологи отмечают: среди украинцев, считающих, что государство сейчас движется к авторитаризму, наблюдается повышенный запрос на проведение выборов. Однако и в этой категории 46% откладывают избирательный процесс до окончательного мирного соглашения, за скорейшее проведение выборов выступают лишь 22%.

Что с доверием к президенту Зеленскому?

В КМИС утверждают: несмотря на все трудности, внутренние проблемы и скандалы, действующий президент сохраняет положительный баланс доверия. В декабре ему доверяли 59% граждан Украины, не доверяли 35% (баланс доверия/недоверия составляет +24%).

Эти результаты – очень близки к октябрьским: тогда опрос проводился еще до скандала вокруг коррупции в энергетике, которая была разоблачена в рамках операции "Мидас" и к которому причастны топ-чиновники и люди из близкого окружения Зеленского.

В то же время социологи отметили динамичность показателей доверия к президенту и их сильную зависимость от политического контекста – от внутренних коррупционных скандалов или работы госструктур до отношений с партнерами и "мирных переговоров".

Например, после скандала вокруг "операции "Мидас", о которой стало известно 10 ноября, доверие к Зеленскому составляло 49% (опрос проводился в последние дни ноября).

В первой половине декабря произошел всплеск доверия – до 63%, социологи объясняют это "сплочением вокруг флага" на фоне международной ситуации и "переговорного трека".

А уже во второй половине декабря количество украинцев, доверяющих Зеленскому, снизилось до 55%.

"В любом случае на конец 2025 года уровень доверия к президенту выше, чем на конец 2024 года (хотя в течение 2025 года пиковой поддержка была в начале мая). Можно ожидать, что и дальше (даже прямо сейчас с учетом, например, кадровых изменений) показатель доверия к президенту будет оставаться динамичным", – считают в КМИС.

Обратили внимание социологи также на то, что среди 59% украинцев, которые испытывают доверие к Зеленскому, 26% доверяют ему "полностью", еще 33% – "скорее доверяют". И вот именно те, кто выбрал вариант с "полным доверием", хотели бы видеть действующего президента на высшем посту и после выборов. Те же, кто "скорее доверяет", предпочитают, чтобы фигура в президентском кресле в результате выборов поменялась.

Относительно 35% украинцев, которые заявили о недоверии к Зеленскому, 23% не доверяют ему совсем, 12% – "скорее не доверяют".

