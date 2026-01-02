Сколько украинцев готовы поддержать мирный план с замораживанием ситуации по линии фронта: результаты опроса

Большая часть украинцев готова поддержать мирный план с замораживанием линии фронта и гарантиями безопасности. В то же время план с ограничениями для армии и без конкретных гарантий большинство опрошенных не одобряет.

Опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии, показал, что большинство украинцев одобряет мирный план, который не предусматривает официального признания оккупированных территорий частью страны-агрессора России. В то же время лишь незначительная часть населения ожидает скорого завершения войны.

Какие настроения украинцев показал опрос

Поддержка мирного плана

Исследователи предложили респондентам два условных варианта так называемых мирных планов и попросили выбрать один из них.

Условный план Европы и Украины:

надежные гарантии безопасности от ЕС и США, стабильные поставки оружия и финансов, закрытие неба от атак.

замораживание линии фронта; контроль России над оккупированными территориями без официального признания их частью страны-агрессора.

движение Украины к вступлению в ЕС.

санкции против России сохраняются до установления устойчивого мира.

Условный план России:

отмена санкций Западом;

официальный статус русского языка;

сокращение украинской армии, отказ от НАТО, ограничение поставок оружия.

Россия определяет гарантии безопасности;

частичный вывод украинских войск из Донбасса.

официальное признание Крыма, Донетчины и Луганщины частью России;

контроль России над частями Херсонщины и Запорожья.

69% украинцев готовы одобрить мирный план с замораживанием линии фронта, включающий гарантии безопасности и не предусматривающий официального признания оккупированных территорий частью РФ. В то же время 74% респондентов отвергают план, который предусматривает ограничение украинской армии и отвод войск без конкретных гарантий безопасности.

Территориальные уступки

Относительно территориальных уступок, 53% категорически против отказа от любых территорий, тогда как 33% готовы на определенные компромиссы. При этом растет доля неопределенных – с 8% до 14%.

Конкретизация "территориальных потерь" влияет на готовность украинцев поддержать компромисс. Если речь идет об официальном признании части территорий России – 58% против, 25% поддерживают. Передача под контроль России территорий, которые сейчас контролирует Украина, неприемлема для 66% опрошенных. Зато план с замораживанием линии фронта без официального признания оккупированных территорий поддерживают 39%, а отвергают 50% опрошенных граждан.

Прогнозы относительно завершения войны

16% опрошенных ожидают завершения войны в первой половине 2026-го. При этом 62% украинцев готовы терпеть войну столько, сколько будет необходимо.

