Сколько украинцев готовы поддержать мирный план с замораживанием ситуации по линии фронта: результаты опроса
Большая часть украинцев готова поддержать мирный план с замораживанием линии фронта и гарантиями безопасности. В то же время план с ограничениями для армии и без конкретных гарантий большинство опрошенных не одобряет.
Опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии, показал, что большинство украинцев одобряет мирный план, который не предусматривает официального признания оккупированных территорий частью страны-агрессора России. В то же время лишь незначительная часть населения ожидает скорого завершения войны.
Какие настроения украинцев показал опрос
Поддержка мирного плана
Исследователи предложили респондентам два условных варианта так называемых мирных планов и попросили выбрать один из них.
Условный план Европы и Украины:
- надежные гарантии безопасности от ЕС и США, стабильные поставки оружия и финансов, закрытие неба от атак.
- замораживание линии фронта; контроль России над оккупированными территориями без официального признания их частью страны-агрессора.
- движение Украины к вступлению в ЕС.
- санкции против России сохраняются до установления устойчивого мира.
Условный план России:
- отмена санкций Западом;
- официальный статус русского языка;
- сокращение украинской армии, отказ от НАТО, ограничение поставок оружия.
- Россия определяет гарантии безопасности;
- частичный вывод украинских войск из Донбасса.
- официальное признание Крыма, Донетчины и Луганщины частью России;
- контроль России над частями Херсонщины и Запорожья.
69% украинцев готовы одобрить мирный план с замораживанием линии фронта, включающий гарантии безопасности и не предусматривающий официального признания оккупированных территорий частью РФ. В то же время 74% респондентов отвергают план, который предусматривает ограничение украинской армии и отвод войск без конкретных гарантий безопасности.
Территориальные уступки
Относительно территориальных уступок, 53% категорически против отказа от любых территорий, тогда как 33% готовы на определенные компромиссы. При этом растет доля неопределенных – с 8% до 14%.
Конкретизация "территориальных потерь" влияет на готовность украинцев поддержать компромисс. Если речь идет об официальном признании части территорий России – 58% против, 25% поддерживают. Передача под контроль России территорий, которые сейчас контролирует Украина, неприемлема для 66% опрошенных. Зато план с замораживанием линии фронта без официального признания оккупированных территорий поддерживают 39%, а отвергают 50% опрошенных граждан.
Прогнозы относительно завершения войны
16% опрошенных ожидают завершения войны в первой половине 2026-го. При этом 62% украинцев готовы терпеть войну столько, сколько будет необходимо.
Как сообщал OBOZ.UA,ожидания украинцев относительно 2026 года остаются преимущественно позитивными, однако доля оптимистов сокращается, а скептические настроения усиливаются. Наибольшее беспокойство граждан касается экономической ситуации.
Также напомним,большинство украинцев выступают против проведения выборов до завершения войны. Такая позиция сохраняется, даже несмотря на дискуссии вокруг демократических процедур в условиях военного положения.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!