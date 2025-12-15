Сколько украинцев готовы терпеть войну сколько нужно: результаты опроса

Более 60% украинцев заявляют, что готовы терпеть войну без определенного срока ее завершения. Ожидания быстрого мира остаются низкими, а общественные настроения относительно возможных компромиссов остаются жесткими. Такие данные обнародовал Киевский международный институт социологии.

Опрос проведен КМИС в период с 26 ноября по 13 декабря 2025 года методом телефонных интервью. В исследовании приняли участие 547 совершеннолетних респондентов на подконтрольной правительству Украины территории.

Сколько украинцы готовы терпеть войну

Большинство граждан, а именно – 63%, ответили, что готовы жить в условиях войны столько, сколько будет необходимо. По сравнению с сентябрем этот показатель почти не изменился, что свидетельствует о стабильности настроений, несмотря на длительные боевые действия. Еще 1% респондентов отметили, что способны выдерживать войну примерно год, тогда как 15% говорят о нескольких месяцах или полугоде.

Ожидания относительно завершения боевых действий

Оптимистических прогнозов относительно сроков завершения войны в украинском обществе немного. Лишь 9% опрошенных считают, что война может завершиться до начала 2026 года, еще 14% ожидают ее завершения в первой половине 2026 года. В то же время 32% прогнозируют конец войны не ранее 2027 года или позже, а треть респондентов не смогла дать определенный ответ.

Отношение к возможным мирным сценариям

Украинцы демонстрируют готовность к сложным, но не капитуляционным компромиссам. Согласно опросу 72% респондентов готовы одобрить условный план Европы и Украины, который предусматривает замораживание линии фронта при наличии четких гарантий безопасности и без признания оккупированных территорий частью России. Зато 75% категорически отвергают условный "российский" план, предусматривающий отвод украинских войск, ограничение Сил обороны и отказ от евроатлантического курса.

Выборы во время войны

Запрос на проведение национальных выборов до завершения боевых действий остается минимальным. Только 9% украинцев выступают за их скорейшее проведение, тогда как большинство убеждено, что выборы возможны только после полного прекращения войны и заключения мирного соглашения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, большинство граждан отвергают мирный план, включающий вывод войск с Донбасса, по результатам нового опроса. Поддержка идеи замораживания конфликта на нынешней линии фронта с гарантиями безопасности для Украины остается высокой, однако украинцы проявляют стойкую позицию относительно любых компромиссов, которые ограничивают способность их армии защищать страну.

