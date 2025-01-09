Сиярто намекнул, что может заблокировать вступление Украины в ЕС из-за прекращения транзита российского газа

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто пригрозил Украине заблокировать ее вступление в Европейский Союз Причиной такого решения он назвал прекращение транзита нефти и газа из России.

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Об этом глава венгерской дипломатии написал в Facebook. Он отметил, что решение о принятии новых членов в ЕС принимается коллективно и единогласно, поэтому позиция каждой страны имеет вес.

"Суверенное право каждой страны решать, откуда и по какому маршруту она берет энергетические носители, необходимые для своей работы. Никто не имеет права голоса по этому поводу. Никто не имеет права принуждать другие страны делать более дорогие закупки энергии", — говорится в сообщении министра.

По его мнению, страны, желающие присоединиться к Евросоюзу, обязаны содействовать энергетической безопасности блока, в частности путем предоставления транспортных маршрутов для газа или нефти.

"Поэтому закрытие газовых или нефтяных маршрутов неприемлемо и противоречит ожиданиям, связанным с интеграцией в Евросоюз", — добавил глава МИД Венгрии.

Ранее прекращение транзита российского газа по территории Украины "одним из крупнейших поражений Москвы" назвал президент Владимир Зеленский. По его мнению, большинство стран ЕС уже адаптировалось к остановке транзита газа из страны-агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина 1 января остановила транзит российского газа по своей территории. Срок действия контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом", подписанным еще до начала великой войны, закончился.

В Приднестровье отключили газ и для многоквартирных домов, и для котельных. В непризнанной "ПМР" отказались от европейской помощи и закупок газа на открытых рынках, что стало причиной веерных отключений света из-за нехватки энергоресурсов.

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