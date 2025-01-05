Веерные отключения света и дефицит газа: Приднестровье отказалось от закупок голубого топлива в ЕС

В Приднестровье с 3 января действуют жесткие графики веерных отключений света из-за нехватки энергоресурсов. Кризис усилил отказ сепаратистских властей от европейской помощи и закупок газа на открытых рынках.

Видео дня

Об отключении электроэнергии заявил лидер ПМР Вадим Красносельский. Это явилось следствием как недостатка голубого топлива, так и общего дефицита электричества в регионе.

Впервые веерные отключения были введены 3 января 2025, когда свет выключали на час в крупнейших городах Приднестровья – Тирасполе, Рыбнице, Бендерах, а также в ряде сел. Согласно заявлению так называемого "министерства экономического развития ПМР", отключения были необходимы, поскольку потребление электроэнергии превышало производственные возможности региона.

Уже на следующий день, 4 января, графики ужесточились. Свет начали выключать на три часа, а 5 января – уже на четыре. Под отключение попали все крупные города и даже отдаленные населённые пункты, такие как Каменка. Представители местных властей признали, что первое кратковременное отключение 3 января было "тестовым" запуском веерного механизма.

Проблемы с энергоснабжением в Приднестровье стали следствием прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года. Ранее Приднестровье получало весь объем необходимого газа благодаря договору между "Газпромом" и Молдовой. Поступавший в регион газ обеспечивал работу Молдавской ГРЭС в Кучургане, которая производила электроэнергию для обоих берегов Днестра.

Проблема возникла из-за завершения действия контракта на транзит газа, а также отказ "Газпрома" поставлять газ по альтернативным маршрутам через Румынию и Болгарию. Как утверждает правительство Молдовы, российский концерн требовал от Кишинева погашения исторического долга в размере более 700 миллионов долларов, который по результатам аудита 2023 года не был подтвержден. В ответ на это требование молдавская сторона отказалась признавать долг.

На фоне обострения энергетического кризиса Молдова предложила Приднестровью помощь посредством поставок европейского газа на рыночных условиях. В частности, компании "Молдовагаз" и Energocom обратились в "Тираспольтрансгаз" с предложением организовать закупки на европейских платформах. Однако самоназначенные власти региона отказались, мотивируя это высокими и нестабильными ценами на газ в Европе.

Кроме того, сепаратисты отказались даже от гуманитарной помощи, в частности, генераторов, которую предлагал Запад. По мнению экспертов, эта позиция была продиктована не местным руководством, а непосредственно Москвой. В результате большинство промышленных предприятий региона прекратили работу, а местные жители остались без тепла и горячей воды. Уже 2 января центральное отопление в Приднестровье было полностью отключено.

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан обвинил российские власти в использовании энергетики как политического оружия и не исключил обращения в Международный арбитраж. Молдова ищет альтернативные пути решения проблемы энергообеспечения левого берега Днестра, однако в нынешних условиях это кажется очень сложной задачей. Со своей стороны, местные власти Приднестровья надеются на возобновление газоснабжения от "Газпрома" после подписания нового контракта, срок действия которого продлится до 2026 года.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Приднестровье из-за отсутствия газа после прекращения транзита российского газа через Украину остановили работу все промышленные предприятия, кроме продовольственных. Запасов энергоносителей хватит всего на 10–20 дней, что ставит регион на грань экономического коллапса.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!