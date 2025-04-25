'Ситуация очень хрупкая': Трамп высказался о переговорах по прекращению войны в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговорный процесс по завершению войны РФ против Украины "продвигается вперед". В то же время, по словам американского лидера, ситуация остается "очень хрупкой".

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Такое заявление Трамп сделал в пятницу, 25 апреля, общаясь с прессой перед вылетом в Рим на похороны Папы Римского Франциска. В разговоре с журналистами он подтвердил прогресс на пути к возможному мирному соглашению.

"Мы едем в Рим, где будем присутствовать на похоронах Папы Франциска... мы собираемся встретиться со многими иностранными лидерами. Я думаю, что Россия и Украина продвигаются вперед, мы надеемся. Очень хрупкая ситуация", – сказал Трамп.

В Риме президент США должен провести ряд встреч с мировыми лидерами, среди которых может быть Владимир Зеленский.

Трамп заверил, что иностранные лидеры сами выразили желание встретиться с ним.

"Торговые соглашения идут очень хорошо", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Трамп подтвердил, что его мирный план предусматривает "передачу" Крыму стране-агрессору РФ, а также обвинил в захвате полуострова Барака Обаму.

Кроме того, президент США отверг вероятность присоединения Украины к НАТО в будущем.

По данным The Wall Street Journal, Трамп тайно раздражен тем, что диктатор Владимир Путин не проявил гибкости в переговорах о завершении войны. У него не так много рычагов давления на Кремль, а о санкциях на нефтяной экспорт РФ он уже молчит, говоря лишь, что Москва "окажет услугу", если не захватит остальную часть Украины.

Напомним также, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф 25 апреля вновь встретился с Путиным в Москве. По данным СМИ, на встрече должны были обсуждаться требования США к Кремлю, в частности, отказ от "демилитаризации" Украины и возвращение ЗАЭС под контроль Киева.

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