'Это война, которая не могла произойти': Трамп сделал новое скандальное заявление о судьбе Крыма

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что его мирный план предполагает "передачу" Крыма стране-агрессору РФ. А в том, что российские оккупанты захватили украинский полуостров в 2014 году, он обвинил 44-го президента США Барака Обаму.

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Такое заявление Трамп сделал в интервью британскому журналу Time, которое было опубликовано 25 апреля. На вопрос о том, должен ли Крым "перейти" к России, он сказал: "Ну, Крым достался россиянам. Его им передал Барак Обама, а не я. С учетом сказанного, смогут ли они вернуть его? У них были свои россияне".

Трамп добавил, что "их подводные лодки" базировались в Крыму "задолго до того периода, о котором мы говорим, на протяжении многих лет", и большинство населения полуострова "говорит на русском языке".

"Но это дал Обама. Это не дал Трамп. Отняли бы это у меня, как отняли у Обамы? Нет, этого бы не произошло. Крым, если бы я был президентом, его бы не отняли", – заявил он.

Трампа также спросили, согласится ли он на то, чтобы Крым и оккупированные территории четырех украинских областей были включены в состав России в рамках окончательного мирного соглашения.

"Если Крым останется в составе России, нам придется говорить только о Крыме, потому что именно его всегда упоминают. Крым останется с Россией. И Зеленский это понимает, и все понимают, что он был с ними долгое время", – заявил президент США.

Он вновь повторил, что "это было с ними задолго" до его президентства, добавив, что "это война Обамы", которая "никогда не должна была произойти".

Как сообщал OBOZ.UA, cпецпосланник Трампа Стив Уиткофф утром 25 апреля прибыл в Москву, чтобы в четвертый раз за два месяца встретиться с Владимиром Путиным. По данным СМИ, "последнее предложение" мира от Трампа предполагает среди прочего признание контроля РФ над Крымом.

По данным Bloomberg, Уиткофф обсудит с Путином требования США к РФ забыть о "демилитаризации" Украины и уступить Запорожскую АЭС.

Со своей стороны Украина передала США перечень "красных линий" на любых переговорах по миру, который уже "лежит на столе" у Трампа. По данным СМИ, документ исключает вероятность признания Крыма российским, как и других оккупированных территорий Украины.

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