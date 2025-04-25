Четвертый визит через два месяца: спецпосланник Трампа Виткофф прибыл в Москву, планируется встреча с Путиным

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф утром в пятницу, 25 апреля, прибыл в Москву, где должен, как ожидается, встретиться с диктатором Владимиром Путиным. Самолет Уиткоффа, вылетевший из Флориды, приземлился в аэропорту Внуково, после чего кортеж споцпосланника направился в сторону столицы РФ.

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О прибытии Уиткоффа сообщают российские СМИ, ссылаясь на источники. По словам пропагандистов, на борту бизнес-джета Bombardier Global 7500, приземлившемся во Внуково, находился именно он.

По данным Flightradar24, самолет летел со стороны Латвии и пересек границу с РФ около 9:40 по московскому времени (и по Киеву).

Ни РФ, ни США официально пока не подтвердили, что Уиткофф прибыл в Москву.

Ранее издание Axios, ссылаясь на источники, сообщило, что в пятницу может состояться очередной раунд переговоров Уиткоффа с Путиным относительно завершения войны в Украине.

В Белом доме подтверждали, что Уиткофф полетит в РФ –на этой неделе, однако не называли точных дат.

А помощник Путина Юрий Ушаков 22 апреля заявил, что визит Уиткоффа ожидается "позже на этой неделе".

Перед этим Путин и Утикофф встречались две недели назад – 11 апреля – в российском Санкт-Петербурге. Это была уже их третья встреча – нынешняя станет четвертой за два месяца.

Напомним, 23 апреля СМИ сообщили, что Уиткофф вылетел в Москву на фоне обсуждений "последнего предложения" Трампа по достижению мира и переговоров в Лондоне.

Указанные предложения Трампа предполагают, что РФ в конце концов получит гораздо больше, чем Украина, в частности, признание Вашингтоном контроля Москвы над Крымом. Источники Axios говорят, что Киев считает это предложение очень предвзятым.

Ранее Украина передала США список собственных "красных линий" на любых переговорах, документ уже "лежит на столе" у Трампа. По данным The Telegraph, он исключает признание украинского Крыма российским, как и других оккупированных ее территорий.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Bloomberg, Виткофф планирует обсудить с Путин требования США к РФ в рамках потенциального мирного соглашения. Источники издания говорит, что Вашингтон потребует от Кремля забыть о "демилитаризации" Украины и признать ее право на военную силу. Также, по плану американцев, РФ должна будет уступить Запорожскую АЭС.

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