Трамп раздражен, что Путин не проявил гибкости в вопросе мирного урегулирования в Украине – WSJ

Пезидент США Дональд Трамп в последнее время искренне удивлен и втайне раздражен тем, что российский диктатор Владимир Путин не проявил гибкости в переговорах о завершении войны против Украины. Американский лидер наконец увидел главное препятствие для мира, но у него не так много рычагов давления на Москву.

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А об обещанных санкциях на нефтяной экспорт РФ Трамп уже не упоминает, говоря, что РФ "окажет услугу", если не захватит остальную часть Украины. Об этом идет речь в материале американской газеты The Wall Street Journal, опубликованной вечером 24 апреля.

"Оказав давление на Украину с целью заключения мирного соглашения, Трамп наконец увидел препятствие в лице России", – говорится в заголовке статьи.

Разочарование Трампа

Как пишет издание, последний призыв Трампа к Путину прекратить атаки на Украину подчеркивает рискованное предположение, которое он сделал в своем стремлении к быстрому прекращению войны, о том, что Кремль хочет мира.

Три месяца спустя, не имея практически никаких результатов, Трамп был вынужден обращаться к Путину по имени после последнего ракетного удара РФ по Киеву.

Неспособность Трампа остановить боевые действия, несмотря на обещание сделать это как можно скорее, все больше его разочаровывает и, по-видимому, парализует, пишет газета.

Теперь вопрос в том, готов ли он оказать давление на Москву, чтобы она пошла на существенные уступки ради заключения соглашения, так же, как он это сделал с Украиной.

Этот шаг поставит под угрозу его более масштабную цель – сближение с Россией.

Хотя Трамп и раньше критиковал Путина, такие случаи относительно редки, и помощники Трампа говорят, что в последнее время он был искренне удивлен – и втайне раздражен – тем, что Путин не проявил большей гибкости, говорится в статье.

Трамп по-прежнему не желает перечить Путину

Трамп направил свое недовольство на Украину, а не на РФ, потому что на нее легче влиять, сказал Томас Грэм, научный сотрудник Совета по международным отношениям.

Так, у Трампа не так много легко задействуемых рычагов против Москвы, сказал Грэм. После вторжения России в 2022 году США и их союзники уже ввели беспрецедентные санкции против РФ, которая переориентировала свой экспорт на новых торговых партнеров.

После своей инаугурации Трамп предположил, что может нацелить дальнейшие санкции на нефтяной экспорт России, если Путин будет противиться мирному соглашению.

Но в четверг, когда он призвал Путина к миру, он не упомянул об этой идее, дав понять, что, по его мнению, Россия окажет Западу услугу, не захватив остальную часть Украины.

Трамп по-прежнему не проявляет особого желания перечить Путину. Его вера в то, что он может достичь мирного соглашения, по-видимому, основана на его восхищении диктатором, чье решение вторгнуться на Украину в 2002 году Трамп ранее назвал "гениальным" и "умным".

Эту личную симпатию к Путину теперь разделяет и посланник Трампа в Москве Стивен Уиткофф, который, как ожидается, совершит свою четвертую поездку для встречи с главой Кремля в ближайшие дни.

После предыдущих поездок он вернулся, восхваляя поведение Путина и говоря, что, по его мнению, соглашение возможно.

Однако отсутствие опыта у Уиткоффа в общении с россиянами может дать Трампу слишком радужную оценку шансов на мир, сказал Грэм.

По его словам, это может заставить Трампа почувствовать себя обманутым.

Грэм, который был советником по России у Джорджа Буша-младшего и до сих пор часто ездит в Москву, отметил, что в начале 2025 года россияне были обеспокоены тем, что Уиткофф не до конца понимает требований РФ относительно Украины.

"Было беспокойство, что Уиткофф передаст Трампу некое видение российской позиции, которое не было настоящей российской позицией. И мы можем видеть что-то подобное прямо сейчас", – говорит политолог.

Жажда войны преобладает над страхом обидеть Трампа

Старшая научная сотрудница Евразийского центра Карнеги в Берлине Татьяна Становая говорит, что Путин не проявил особой склонности к подписанию мирного соглашения с Украиной в ближайшее время, хотя мог бы рассмотреть идею такого соглашения, чтобы успокоить Трампа.

Кремль искренне обеспокоен тем, что может обидеть Трампа, сказала она, но собственное желание Путина победить в Украине перевешивает эти опасения.

Когда Уиткофф прибудет в Москву, Путин, скорее всего, попытается смягчить разногласия по поводу Украины, одновременно подчеркивая, что РФ и США могут способствовать хорошим отношениям посредством региональных соглашений по таким вопросам, как Иран.

"Путин попытается объяснить, что Россия просто не может оставить Украину, что это для России жизненно важно. Но он скажет, что Россия и США – две великие страны, которые ради мира во всем мире должны иметь нормальные, эффективные отношения", – прогнозирует Татьяна Становая.

Хотя потери России в войне оказались тяжелыми, Путин уже добился от администрации Трампа ряда уступок, включая сигналы о том, что она открыта для признания украинского Крыма частью России, исключения Украины из НАТО и принятия фактической оккупации Россией территорий Украины.

Действия Трампа также ослабили изоляцию Москвы от Запада и вызвали напряженность в отношениях с союзниками США в Европе, которые выступают за более жесткую линию в вопросе войны в Украине.

"Россияне не видят смысла заключать сделку, пока они могут постепенно продвигаться вперед на поле боя и получать больше уступок от американцев. Зачем им так торопиться?" – сказал Эрик Грин, бывший помощник Совета национальной безопасности администрации Байдена.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Украина передала США перечень своих "красных линий", которые не готова нарушить во время любых мирных переговоров. В настоящее время документ "лежит на столе" у Трампа. По данным The Telegraph, один из его ключевых пунктов исключает признание власти РФ над Крымом и другими оккупированными территориями.

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