Трамп объяснил, видит ли Украину в НАТО и оправдался за обещание закончить войну за день

Президент США Дональд Трамп дал большое интервью изданию TIME, в котором еще раз поднял тему войны в Украине. По его словам, он убежден, что только он способен остановить войну, и именно у него есть ключ к мирному урегулированию.

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Он также объяснил, видит ли Украину НАТО. Об этом сообщается на сайте издания.

По мнению Трампа, если бы Украина не говорила о вступлении в НАТО, "было бы гораздо больше шансов", что война не началась бы. Он также отверг присоединение Украины к Альянсу в будущем.

"Я не думаю, что они когда-нибудь смогут присоединиться к НАТО", – сказал он.

Трамп подчеркнул, что его обещание закончить войну за день было сказано образно.

"Я сказал это образно, как преувеличение. [...] Очевидно, люди знают, что когда я это сказал, это было сказано в шутку, но также было сказано, что этому будет положен конец", – сказал он.

Он также неоднократно обвинял Байдена в том, что война между Россией и Украиной началась именно из-за него. Трамп убежден, что диктатор Владимир Путин не решился бы напасть на Украину, останься Трамп президентом США, и только он может заключить мирное соглашение с российским лидером.

"Эта война длится уже три года. Это война, которая бы никогда не началась, будь я президентом. Это война Байдена. Это не моя война. Я не имею к ней никакого отношения. У меня никогда не было этой войны. Эта война никогда не началась бы. Путин никогда бы этого не сделал", – сказал он.

Следует отметить, что Дональд Трамп также подтвердил, что его мирный план предусматривает "передачу" Крыму стране-агрессору РФ. А в том, что российские оккупанты захватили украинский полуостров 2014 года, он обвинил 44-го президента США Барака Обаму.

Как сообщал OBOZ.UA, cпецпосланник Трампа Стив Виткофф утром 25 апреля прибыл в Москву, чтобы в четвертый раз за два месяца встретиться с Владимиром Путиным. По данным СМИ, "последнее предложение" мира от Трампа предусматривает среди прочего признание контроля РФ над Крымом.

Со своей стороны Украина передала США перечень "красных линий" на любых переговорах по миру, который уже "лежит на столе" у Трампа. По данным СМИ, документ исключает вероятность признания Крыма российским, как и других оккупированных территорий Украины.

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