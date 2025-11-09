Сийярто похвастался 'бессрочным освобождением от санкций' США за покупку российских нефти и газа: в Белом доме опровергли – Reuters

В администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа подтвердили, что Венгрия получила от США освобождение от санкций из-за покупки газа и нефти у России. Но это освобождение не бессрочное, как уверяют в Венгрии, а только на год.

О бессрочном освобождении от санкций сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. В свою очередь агентство Reuters получило от окружения Трампа разъяснения, что освобождение не бессрочное.

Что сказал Петер Сийярто

Интересно – Петер Сийярто в сети, отчитываясь о переговорах Венгрии и США, сам признает, что "идут фейковые новости". Правда, он имел в виду первое сообщение Reuters о предоставлении Венгрии санкционной отсрочки.

Сам Сийярто, хотя он также присутствовал на переговорах, ссылается исключительно на венгерского премьера Виктора Орбана, и два раза подчеркивает, что речь не об отсрочке, а бессрочном освобождении от санкций.

"Премьер-министр высказался четко, он согласился с американским президентом, что мы получили освобождение от санкций на неограниченный срок. Поэтому венгерский народ будет продолжать платить самые низкие цены на энергоносители в Европе, потому что премьер-министр согласился с американским президентом, чтопоставки нефти и газа в Венгрию не будут подпадать под санкции. На неограниченный срок", – отметил Сийярто.

Он также сказал, что "те, кто утверждает обратное, не присутствовали" на переговорах.

Что ответил Белый дом

"Но чиновник Белого дома повторил в электронном письме к агентству Reuters, что освобождение от санкций действует в течение одного года. Он также добавил, что Венгрия обязалась диверсифицировать свои закупки энергоносителей, а также покупать американский сжиженный природный газ по контрактам на сумму около 600 миллионов долларов", – утверждает Reuters.

Что предшествовало

Двусторонняя встреча Орбана с президентом США – первая после возвращения Трампа в Белый дом – состоялась в Вашингтоне 7 ноября. Венгерский премьер во время этой встречи пытался убедить американского лидера не применять против Венгрии ограничений за продолжение закупки российских энергоресурсов.

Такая угроза нависла над Будапештом после того, как в конце октября Трамп ввел санкции против крупнейших российских нефтяных компаний – "Роснефть" и "Лукойл".

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году Будапешт не сделал ничего, чтобы снизить свою зависимость от российских энергоносителей, за что венгерскую власть постоянно критиковали союзники по ЕС и НАТО. По состоянию на 2024 год Венгрия закупала у России 74% от общего объема импортируемого газа и 86% нефти в 2024 году.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Орбан назвал условие, при котором Венгрия может отказаться в будущем от российской нефти. Во время встречи с Трампом он признал, что альтернатива энергоносителям из России существует – это трубопровод Adria из Хорватии.

