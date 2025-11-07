Венгрия может отказаться в будущем от российской нефти: Орбан назвал условие

Венгрия на самом деле имеет альтернативу российской нефти – это трубопровод Adria из Хорватии. Он мог бы обеспечить потребности венгерских нефтеперерабатывающих заводов, что дало бы возможность Будапешту отказаться от российского горючего.

Но для этого нужно увеличить мощности Адриатического трубопровода. Об этом сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время совместной конференции с президентом США Дональдом Трампом.

"У вас есть две трубы, насколько я понимаю: труба из Украины и труба из Хорватии. По моему мнению, труба из Хорватии может обеспечить все потребности Венгрии в энергоносителях. Для чего вам снятие санкций в таком случае?" – спросил журналист у венгерского премьера.

На что Орбан ответил, что Адриатический трубопровод является вспомогательным, и он пока не может поставлять больше нефти. Но при соответствующих инвестициях его можно было бы расширить, чтобы он "мог бы лучше послужить интересам Венгрии".

"Нефть поступает по трубопроводу "Дружба" – это главный источник. И есть хорватский трубопровод — вторичный и вспомогательный. Мы хотели бы убедить хорватское правительство расширить его и сделать так, чтобы он мог поставлять больше. В нынешних условиях он не может быть главным трубопроводом только вспомогательным. Но позже, при некоторых крупных инвестиций, он мог бы лучше послужить интересам Венгрии", – сказал Орбан.

Орбан хочет снятия санкций США с российской нефти

7 ноября президент США Дональд Трамп принимает в Белом доме премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который приехал добиться, чтобы США сделали исключение для Венгрии из санкций против российской нефти. Он аргументирует это тем, что Венгрия не имеет выхода к морю, поэтому может получать нефть только по сухопутным трубопроводам.

The Guardian со ссылкой на источники сообщила: во время встречи с Орбаном глава Белого дома заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность исключений из санкций, чтобы Венгрия смогла продолжить импорт российской нефти.

Если это действительно произойдет, то вряд ли Венгрия прилагала бы усилия, чтобы перейти на хорватский трубопровод.

После вторжения РФ в Украину Венгрия увеличила закупки российской нефти и получает по нефтепроводу "Дружба" около 90% импорта нефти.

Будапешт добился временного освобождения от санкций ЕС и пользуется более низкими ценами на российское топливо.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что отказал премьеру Венгрии Виктору Орбану в просьбе сделать исключение из санкций против российской нефти. Таким образом Трамп тогда подтвердил, что Вашингтон не согласился на ослабление санкций.

