Сийярто анонсировал визит Сибиги в Венгрию: когда он состоится и что будут обсуждать

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига уже в скором времени посетит Венгрию. Визит запланирован на следующую неделю.

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Об этом объявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает Index. Он встретится с украинским коллегой.

Одной из ключевых тем в повестке дня станет закон о национальных меньшинствах.

Напомним, что в Будапеште недовольны тем, что венгерское меньшинство в Украине лишили права обучения на родном языке в школах после 4 класса. В средних и старших классах обучение ведется на украинском.

Глава МИД Венгрии выразил надежду, что этот вопрос удастся решить с новым украинским министром иностранных дел.

Ранее мы рассказывали о том, что в Будапеште открылась первая государственная двуязычная средняя школа и гимназия, в которой дети учатся на украинском и венгерском языках. Ее учениками стали уже около 400 украинских детей.

Как сообщал OBOZ.UA, Венгрия выдвинула Украине список из 11 требований для того, чтобы разблокировать вступление нашей страны в Евросоюз. Большинство из них касается национальных меньшинств в Украине. И хотя этот документ является требованием не ЕС, а исключительно Венгрии (он даже официально так и называется – "11 требований Венгрии к Украине"), наша страна готова выполнить их.

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