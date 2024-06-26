Венгрия выдвинула Украине требования для начала переговоров о вступлении в ЕС: СМИ обнародовали список из 11 пунктов

Венгрия выдвинула Украине список из 11 требований для того, чтобы разблокировать вступление нашей страны в Евросоюз. Большинство из них касается национальных меньшинств в Украине. И хотя этот документ является требованием не ЕС, а исключительно Венгрии (он даже официально так и называется – "11 требований Венгрии к Украине"), наша страна готова выполнить их.

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Об этом сообщила вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина. Чиновница не назвала все выдвинутые требования, заявив лишь, что Будапешт поднял 11 вопросов, направленных на усиление защиты прав национальных меньшинств в Украине.

"Украина искренне отдана решению и полной имплементации 11 вопросов, поднятых венгерской стороной", - подчеркнула Стефанишина во время первой межправительственной конференции по переговорам о членстве Украины в ЕС. Она заверила, что Украина готова усиливать защиту прав нацменьшинств и воплощать шаги, "согласованные в рамках диалога и на основе соответствующих соглашений с Венгрией, добросовестно и как вклад во взаимное понимание, доверие и уважение".

При этом в венгерском документе словосочетание "национальные меньшинства" не используется – речь идет исключительно об венграм. Половина из "венгерского ультиматума" касается образовательного процесса, и большинство из выдвинутых требований приемлемы, считает издание "Европейская правда". Однако есть нелепые требования, основанные на устаревших данных, а также требующие изменений в Конституции.

Среди них, в частности:

Признание школ с даже одним венгерским классом как венгерских школ.

Упразднение нормы о том, какой процент венгров должен жить на определенной территории для признания ее венгерской.

Внесение изменений в избирательное законодательство для обеспечения гарантированного представительства венгров в Верховной Раде.

Снятие требования к государственным деятелям владением государственным языком, позволяя им использовать только венгерский.

Таким образом, Украина должна отменить ту часть законодательства, которая касается нацменьшинств, которое было принято после революции Достоинства и вернулось в состояние, которое было во времена Януковича.

Определенные пункты в требованиях Венгрии приемлемы. Так, венгры подчеркнули, что сейчас по нынешнему законодательству для того, чтобы определять, какие предметы преподаются на украинском, а какие венгерском, в классах, сформированных из этнических венгров, перечень этих предметов определяет директор школы. Нужно, чтобы это решали дети и родители.

Но пункт о том, какие школы считать венгерскими, имеет "серьезные разногласия с реальностью". Назвать школы венгерскими, в которых три четверти классов с венгерским языком обучения, логично. Венгры требуют, чтобы даже те школы, в которых есть хотя бы один венгерский класс, имели статус венгерской школы.

"Это нонсенс и бессмыслица, но сейчас Венгрия очень категорично на этом стоит", – отмечает издание.

Также венгры требуют отмены нормы о том, сколько процентов венгров проживает на этой территории с тем, чтобы считать территорию венгерской. То есть, даже если хоть небольшая часть венгров на этой территории когда-то жила, эта территория должна называться исторически венгерской.

"По их трактовке это означает, что все Закарпатье становится венгерским. Именно таково требование венгерского правительства. Оно требует, чтобы во всех населенных пунктах, где когда-то жило венгерское меньшинство, венгерский язык стал по сути региональным языком. Это уже по сути посягательство на украинский территориальную целостность, попытка создать автономию, что категорически непринято для Украины", – рассказывает ЕП.

В документах, которые Венгрия передала Украине, написано, что именно этот пункт, числящийся в этом перечне из 11 пунктов под номером 7, является для венгерской стороны критическим и без его решения никакие другие уступки Украины не имеют значения.

Еще более одиозный пункт "венгерского ультиматума" требует от Украины изменить избирательное законодательство и Конституцию. Это пункт предоставления венгерским представителям гарантированного права на прохождение в Верховную Раду. Этот пункт невозможно реализовать в принципе, поскольку требует "гарантию избрания для любого политика".

Это антидемократично. Однако именно такое условие выдвигает Венгрия, это ее 11-ое требование.

"Она значительно шире и звучит как то, что должны быть возвращены политические права венгерскому меньшинству. И там, в частности, говорится также о том, что по требованию Будапешта должностные лица, избираемые в украинские органы власти, не должны обязательно знать государственный язык. Это не ошибка и не ошибочная трактовка, это дословно венгерское требование", – отмечает издание.

ЕП предполагает, что даже при выполнении этих требований правительство Венгрии и, в частности, Виктор Орбан, "придумают еще множество таких же нелепых требований, желая нанести ущерб Украине на пути в ЕС".

Так или иначе, однако во время первой межправительственной конференции по переговорам о членстве Украины в ЕС Стефанишина отметила: эти требования будут претворены в жизнь.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейский Союз 25 июня начал переговоры о вступлении в блок Украины. Это означает фактический старт нового этапа евроинтеграции Украины, который может затянуться.

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