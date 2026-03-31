'Сигналов от РФ нет': Зеленский анонсировал разговор с США по энергетическому перемирию и мирному процессу в целом

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал на завтра, 1 апреля, разговор с американской стороной относительно мирного процесса. Глава государства передаст США предложение об энергетическом перемирии, хотя со стороны страны-агрессора России таких сигналов не было.

Разговор пройдет в видеоформате. Об этом Зеленский рассказал во время Бучанского саммита.

Видеоконференция состоится со спецпредставителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. К ней также присоединятся сенатор-республиканец Линдси Грэм и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

С украинской стороны в разговоре также примет участие секретарь СНБО Рустем Умеров.

По словам президента, главной целью онлайн-встречи является понять то, где стороны находятся в вопросе мирного трека и когда можно провести очередную трехстороннюю встречу Украины, США и РФ.

"Завтра в видеоформате планировался разговор с американской стороной. Я подключусь. Они меня также попросили. Я об этом говорил с генсеком НАТО. Мы договорились, что он, я, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Линдси Грэм, еще там кое-кто будет. Мы проговорим, где мы находимся, и насколько мы близко к трехсторонней договоренности, хотя бы к трехсторонней встрече", – сказал Зеленский.

Энергетическое перемирие

Президент также добавил, что будет общаться с американскими представителями и о возможном энергетическом перемирии. Он отметил, что передаст США предложение по этому поводу, но с российской стороны таких сигналов не было.

"С российской стороны не было никаких сигналов нам. По крайней мере, мы не получали. Я завтра безусловно передам это предложение США. Я их попрошу передать это предложение российской стороне", – сообщил глава государства.

Зеленский также подчеркнул, что позиция Украины остается неизменной.

"Если они будут бить по нам – мы будем отвечать. Если они готовы остановиться, мы будем действовать зеркально", – подчеркнул президент.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Зеленский сказал, что не считает, что трехсторонние переговоры Украины с США и Россией о прекращении войны зашли в тупик. Сейчас есть определенные задержки в организации встреч из-за ситуации на Ближнем Востоке, но Киев ждет очередной дипломатический трек в ближайшее время.

Ранее Зеленский заявил, что Киев хочет прогресса в переговорах, но "дьявол скрывается в деталях". По его словам, сейчас страна-агрессор Россия не проявляет никакого желания прекратить войну. В то же время глава государства хочет, чтобы Соединенные Штаты оказывали больше давления на Россию.

