Си Цзиньпин прибыл с визитом в Москву: о чем будет говорить с Путиным, какие заявления звучали накануне и чего ждать Украине

Китайский лидер Си Цзиньпин прибыл 20 марта в Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, самолет с главой КНР приземлился в московском аэропорту "Внуково" около 11 часов по киевскому времени, официальные мероприятия начнутся ориентировочно после 14 часов. На фоне роста беспокойства из-за возможных поставок Китаем оружия для России и обнародования Пекином "мирного плана" для завершения российско-украинской войны, к переговорам президентов Китая и РФ приковано пристальное внимание всего мира.

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И, прежде всего, достигнутые Путиным и Си Цзиньпином договоренности могут быть важными для Украины. О чем могут говорить два главы государств и чего ждать от встречи Украины, разбирался OBOZREVATEL.

Визит Си Цзиньпина в РФ: какие заявления звучали накануне встречи с Путиным

Перед визитом китайского лидера в столицу государства-агрессора некоторые западные СМИ, в частности Wall Street Journal, сообщали, что из Москвы Си Цзиньпин может посетить несколько стран Европы и якобы собирается провести в режиме онлайн разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Формально первый разговор президентов Китая и Украины после начала полномасштабного российского вторжения приурочен к 30-летию дипломатических отношений между Киевом и Пекином.

Между тем, российский диктатор Путин на переговоры с китайским коллегой возлагает большие надежды, он заявлял, что визит Си Цзиньпина "продемонстрирует всему миру крепкие российско-китайские связи" и "станет главным политическим событием года в двусторонних отношениях".

А накануне прилета президента Китая от имени российского диктатора в китайской газете "Жэньминь жибао" была опубликована статья, главным месседжем которой стал тезис, что РФ, мол, готова к мирным переговорам, которые Путин назвал "дипломатическим решением кризиса".

Уже традиционно в отсутствии переговоров он обвинил Украину.

"Ультимативные требования в адрес России по отношению к Украине говорят лишь об оторванности от реалий и незаинтересованности в поиске выхода из ситуации", – написал диктатор.

Также Путин в этой статье размышлял о развитии российско-китайских отношений и переходе к "доверительной фазе".

"Именно российско-китайские отношения сегодня фактически выступают во главу угла региональной, да и глобальной стабильности, стимулируют экономический рост, служат гарантом положительной повестки дня в международных делах", – сообщил Путин.

Свою статью перед визитом в Москву выдал и Си Цзиньпин. Как и Путин, он размышлял о партнерстве Китая и РФ и не обошел вниманием вопрос войны России против Украины.

По словам лидера Китая, китайско-российские отношения "динамически развиваются и вступают в новую эпоху".

"Рациональный выход из "украинского кризиса" и путь к крепкому миру найдутся, если все будут продолжать диалог в равноправном, здравомыслящем и прагматичном ключе", – отметил Си Цзиньпин.

Заявляя о нейтралитете КНР, он назвал агрессивную и неспровоцированную войну России против Украины "украинским кризисом".

"Китай на основе самой сути происходящего неизменно занимает объективную и беспристрастную позицию, прилагает активные усилия к содействию примирению и мирным переговорам. Озвученный мной ряд мнений служит основополагающим принципом Китая во время украинского урегулирования. Речь идет, в частности, о необходимости придерживаться целей и принципов, уважать резонные озабоченности всех государств в области безопасности, поддерживать все усилия, направленные на мирное урегулирование украинского кризиса, и обеспечивать стабильность глобальных цепочек производства и снабжения", – написал Си Цзиньпин в статье.

Он добавил, что предстоящий визит в Москву направлен на укрепление дружбы, сотрудничества и мира.

Поддержит ли Китай российскую агрессию

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину впервые президенты Китая и РФ встретились в сентябре 2022 г. на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Тогда многие в мире ожидали, что Китай публично заявит свою позицию по агрессии РФ. Однако надежды оказались тщетными. Публичных критических заявлений Си Цзиньпин в адрес Путина тогда не делал. Более того: он заявил, что Китай готов "вместе с Россией взять на себя роль великих держав и играть руководящую роль, чтобы привнести стабильность и позитивную энергию в мир".

Второй контакт, 30 декабря 2022 года, проходил по видеосвязи. Тогда, как известно из публичных заявлений по поводу разговора, Путин просил об углублении сотрудничества армий России и Китая, Си Цзиньпин же засвидетельствовал готовность к глобальному сотрудничеству.

Коммуникация же Китая с Украиной за год полномасштабной войны ограничивалась уровнем контактов между министрами иностранных дел обеих стран, Ван И и Дмитрия Кулебы.

Теперь же, убежден китаевед Юрий Пойта, поделившийся своими соображениями по ВВС, лидер Китая будет показательно игнорировать критику из-за встречи с российским диктатором. Токсичность Путина Си Цзиньпина вообще не смущает.

"Этот визит будет важным, потому что геополитически это время сложное как для России, так и для Китая. Несмотря на токсический характер контактов с Путиным, видим, что китайский лидер этого не боится. Раньше было дистанцирование от России и войны, и сейчас его становится все меньше. Приезд в Россию демонстрирует, что Китай нечувствителен к ухудшению имиджа в государствах, не поддерживающих войну", – считает эксперт.

Он прогнозирует, что президенты Китая и РФ, в частности, будут обсуждать работу логистических центров по ремонту военной техники России в Китае, предоставление других типов военно-технической помощи. Однако не исключено, что публично заявлений по итогам переговоров не будет озвучено.

Главная консультант Национального института стратегических исследований Алина Гриценко считает, что визит будет церемониальным без каких-либо громких решений, хотя определенные договоренности в сфере обороны и военно-технического сотрудничества возможны.

"Китаю важно продемонстрировать России то, что они остаются партнерами, что они не по одну сторону баррикад, но имеют дружеские отношения", – убеждена она.

Приезд Си Цзиньпина в Москву важен для РФ, в частности, в пропагандистских целях. Китай россияне будут преподносить как своего могущественного союзника.

"Россияне будут продвигать его на внутреннюю аудиторию и говорить: посмотрите, Си Цзиньпин приехал, у нас, мол, не только Иран и КНДР друзья, но мощный Китай. Стоит воспринимать это как пропаганду, работу на внутреннюю аудиторию", – отмечает Гриценко.

Пойта же прогнозирует: как бы ни проходила встреча, каких бы договоренностей ни достигли Китай с Россией по ее итогам – позитивных для Украины новостей этот визит не принесет. А Си Цзиньпин не будет призывать Россию прекратить войну против Украины.

Это следует, в частности, и из обнародованного МИД в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину "мирного плана". В своих 12 пунктах китайцы умудрились собрать положения, часть из которых выгодны Украине, а часть – играют на руку агрессору.

В интересах Украины, например, предложения Китая по продолжению зернового коридора, предотвращению использования ядерного оружия.

Однако некоторые пункты для нашего государства неприемлемы.

Так, Китай выдвигает предложение по "предотвращению менталитета Холодной войны", которое должно осуществляться путем нерасширения военных блоков. Фактически, Китай настаивает, что Украина не может вступить в НАТО, что стало бы мощным фактором безопасности для нашего государства.

В то же время, декларируя уважение к целостности и суверенитета государств, в том числе и Украины, Китай не призывает Россию вывести свои войска с территории нашего государства и предлагает "прекратить военные действия", фиксируя таким образом оккупацию части нашего государства.

И даже декларируя необходимость обеспечения безопасности атомных станций, Пекин ни словом не вспоминает о том, что именно российские войска ныне оккупировали крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС, требований вывести оккупантов оттуда китайцы не выдвигают.

В целом, с точки зрения Китая, завершение войны России против Украины должно основываться на следующих принципах:

– уважение суверенитета всех стран,

– отказ от "менталитета холодной войны",

– прекращение военных действий,

– возобновление мирных переговоров,

– решение гуманитарного кризиса,

– защита гражданского населения и военнопленных,

– обеспечение безопасности атомных электростанций,

– уменьшение стратегических рисков,

– содействие экспорту зерна,

– прекращение "односторонних санкций",

–поддержание стабильности промышленных цепей и цепей поставок

– содействие послевоенному восстановлению.

Дело в том, что свой "мирный план" Пекин составлял исходя из своей глобальной цели – подорвать позиции США на евразийском континенте.

"Глобальной целью Китая остается подрыв позиций Запада, вытеснение США из азиатского и европейского региона, для этого раздаются призывы о стратегической автономии Европы от США. И Китай заинтересован в победе России в Украине, потому что это будет способствовать распространению в странах ЕС дискурса, который американцы бросили Украину, значит, они ненадежные партнеры и для ЕС", – считает Пойта.

По его мнению, интересы Китая и России по поводу подрыва позиций США и правил миропорядка совпадают. Однако Пекин взвалил на Москву всю грязную работу.

"Территориальная целостность стран не должна вызывать сомнений, говорит Китай, но это китайский партнер Россия захватывает территории, называет их историческими, заставляет другие страны принимать статус-кво, она подрывает принцип нерушимости границ и заставляет другие страны терпеть военные преступления", – отмечает эксперт.

Предоставит ли Китай России оружие

Уже месяц вопрос возможной поставки китайского оружия России для продолжения агрессии вызывает острое беспокойство у западных партнеров Украины.

Так, о том, что Китай рассматривает такую возможность, 25 февраля заявлял президент США Джо Байден, который добавил, что Штаты готовы дать решительный ответ Пекину, если поставки летальных вооружений в Россию состоятся.

Через несколько дней директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что в мире нет ни одного лидера, который бы так внимательно наблюдал за войной, как Си Цзиньпин. Однако в Пекине еще не было принято решение о поставке вооружений.

"Мы уверены, что китайское руководство рассматривает возможность предоставления (России. – Ред.) летального оружия. Мы не видим, что окончательное решение уже принято, и не видим доказательств фактических поставок летального вооружения", – отмечал тогда Бернс.

Впрочем, о том, что Китаю выгодно начать поддерживать Россию поставками оружия, рискуя получить санкционный ответ, Алина Гриценко сомневается.

"Китай никаких бонусов от этого не получит, только санкции. Если Китай весь год не снабжал Россией вооружения, то зачем им это сейчас делать? Это уже не исправит ситуацию для России", – убеждена она.

Эксперт также считает, что вопрос Крыма для Китая не имеет никакого значения. Пекин заинтересован лишь в том, чтобы в РФ сохранялся антизападный режим. Если для этого нужно будет устранить Путина или вернуть Украине все оккупированные территории, Китай против этого не будет возражать.

"Китай, в конце концов, признает украинские границы, не признает аннексию Крыма. Китай устроит ситуация, при которой российский режим будет функционировать, но без Путина, просто важно, чтобы это был антизападный режим", - отметила Гриценко.

Пойта считает, что риск передачи Китаем России вооружений ныне растет. Поставки оружия или его компонентов Пекин вполне может производить через третьи страны или через частные компании, которые государство не контролирует. А сотрудничество между сотрудничающими с РФ китайскими компаниями продолжается несмотря на наложенные США санкции.

В частности, под санкциями Штатов находятся десятки компаний, которые поставляли РФ американские товары для систем наблюдения, которые используют россияне, предоставляли спутниковые снимки частной военной компании "Вагнер", поставляли компоненты для производства иранских дронов-камикадзе и организовывали схемы теневого бизнеса для иранских компаний.

Что может принести Украине разговор Си Цзиньпина и Владимира Зеленского

13 марта издание Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что Си Цзиньпин якобы готов провести телефонный разговор с Владимиром Зеленским, вероятно уже после визита в Москву.

В Белом доме изданию сообщили, что США призывают Си Цзиньпина прямо от Зеленского услышать украинскую точку зрения.

Однако эксперты особых результатов от этого разговора не ожидают.

"Я не думаю, что онлайн-беседа с президентом Зеленским к чему-то приведет, но если хоть какая-то коммуникация с Китаем происходит, то это уже хорошо", – считает Алина Гриценко.

Она убеждена, что Украине следует попытаться изменить убеждение Китая в том, что наше государство является второстепенным и зависимым.

"Они считают, что наше политическое руководство лишено политической воли и мы не можем иметь собственную внешнюю политику. Именно поэтому важно коммуницировать, важно доказать свою точку зрения, что мы являемся независимым государством, мы являемся идеологическими союзниками Запада и принадлежим к нему, чувствуем свою принадлежность к ЕС и НАТО. И с нашей точки зрения сопротивление России логично. Не надо отталкивать Китай окончательно", – отмечает эксперт.

Похожего мнения придерживается и Юрий Пойта. Он отмечает, что ключевым препятствием для того, чтобы разговор президентов Китая и Украины был результативным, отсутствие уважения Пекина к субъектности условно небольших с точки зрения Китая государств.

"Китайские власти считают, что Украина не должна быть местом для противостояния, но должна быть мостиком для сотрудничества. Что такое мостик? Это лишение субъектности. Это буферная зона, зона влияния. Китай – страна, которая уважает зоны влияния, сама пытается их установить, а субъектность малых стран они не уважают вообще", –– объясняет он.

Как Украине выстраивать отношения с Китаем

Китай воспринимает Украину как государство, подконтрольное его стратегическому противнику, США. Следовательно, в Пекине вряд ли готовы прислушаться к позиции Украины. И там вряд ли готовы к реальному нейтралитету, в котором заинтересован Киев.

"Настоящего нейтралитета Китай придерживаться не будет, потому что Россия ему нужна как младший партнер, как бензоколонка, ресурсная база, государство, куда можно завести бизнес, потому что есть вакуум после выхода западных компаний", – констатирует Алина Гриценко.

Однако Украине следует прилагать усилия для поддержки коммуникации с Пекином, чтобы не провоцировать еще большее сближение Китая с РФ.

"Нам нужно определить: чем Китай нам полезен, где есть красные линии, которые мы не можем переступать в отношении Китая. Так там есть проблемы с правами человека, цензурой, и нам не обязательно соглашаться с китайской политикой по уйгурам или Гонконгу, но достаточно придерживаться "политики одного Китая", не привлекаться к поддержке Тайваня, чтобы Китай не стал поддерживать больше Россию по Крыму", – отметила Гриценко.

Она напомнила, что Китай в своем предложении по решению "кризиса" выразил готовность участвовать в послевоенном восстановлении Украины, а в марте 2023 года предоставил 200 тысяч евро на ядерную безопасность Украины через МАГАТЭ.

"Нам важно понять, чем Китай может оказаться полезным ввиду того, что Пекин выразил готовность оказывать инвестиции и помощь в послевоенном восстановлении. После окончания войны увидим, в каких сферах можно Китай привлечь – нам надо понимать, что мы имеем союзников, это западные государства, но мы не должны полностью идти в фарватере Запада, надо думать и об отношениях с Востоком", – убеждена эксперт.

А вот Юрий Пойта прогнозирует, что участие Китая в проектах по послевоенному восстановлению Украины оттолкнет от нашего государства западных партнеров, которые сейчас оказывают нам помощь на миллиарды долларов и защищают нашу нацию от уничтожения.

"Это будет вызовом, по крайней мере, для части государств Европы и США. Я считаю, что они просто не будут выделять денег на восстановление Украины, если Китай будет в этом участвовать", – отметил эксперт.

В то же время, он скептически относится к китайской помощи, ведь считает, что Пекин Украина интересует только с точки зрения использования сельскохозяйственных возможностей, месторождений полезных ископаемых и транзитных маршрутов в Европу. Создавать на украинских территориях высокотехнологичные предприятия Китай явно не заинтересован.

Как и в усилении Украины как независимого суверенного государства.

"Китаю было бы очень удобно, если бы Украина проиграла в войне, стала чем-то вроде Беларуси. Они просто сказали бы многострадальному украинскому народу, что западные силы и провокационная западная политика привела Украину к этим руинам, это все сделали американцы, но мы готовы вам протянуть руку помощи и привести вашу страну к процветанию", – отметил Пойта.

Он также подчеркнул, что визит Си Цзиньпина в Москву может происходить в условиях, когда Китай увеличивает ставки и риторика по отношению к США обострилась.

"Украине нужно проводить четкую политику по Китаю – если нас что-то не устраивает, надо об этом четко говорить. Если демонстрируется слабость, Китай идет дальше, по методу "нарезания салями". Китай видит, что Украина боится даже заявить о том, что в Пекине помогают россиянам. Возможно, украинская стратегия по Китаю оправдана в условиях войны, но я бы хотел более четкой стратегии после года боевых действий, чтобы на черное говорили черное", – утверждает эксперт.

Напомним, ранее в Белом доме заявили, что Россия и Китай хотят нарушить мировой порядок, заключенный после Второй мировой войны. По словам официального представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби, США будут внимательно следить за тем, что получится из "широко разрекламированных встреч" между президентом Китая Си Цзиньпином и российским диктатором Владимиром Путиным на этой неделе в Москве.

Он добавил, что Китай и РФ в последнее время значительно расширили сотрудничество.

Кирби также сообщил, что в Белом доме критикуют "мирный план", который Пекин предложил для окончания войны в Украине. Вашингтон "сомневается в намерениях Китая, когда дело доходит до вопросов войны".