Белый дом: Россия и Китай хотят нарушить мировой порядок, заключенный после Второй мировой войны

В администрации американского президента Джо Байдена считают, что страна-агрессор Россия вместе с Китаем пытаются встряхнуть международный порядок. Эти нормы были созданы после окончания Второй мировой войны.

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Однако эти два государства, видимо, задумали "переписать правила игры". Об этом сказал официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби 19 марта, передает издание Politico.

"Это две страны, которые недовольны этим международным порядком, основанным на правилах, который Соединенные Штаты и многие наши союзники и партнеры создали после окончания Второй мировой войны. Они хотели бы глобально переписать правила игры", – сказал он.

Кирби добавил, что США будут внимательно следить за тем, что выйдет из "широко разрекламированных встреч" между президентом Китая Си Цзиньпином и российским диктатором Владимиром Путиным на этой неделе в Москве.

"Конечно, в последнее время они расширяют свое сотрудничество и отношения", – сказал Кирби.

Он также сказал, что в Белом доме критикуют "мирный план", который Пекин предложил для окончания войны в Украине. По словам Кирби, Вашингтон "сомневается в намерениях Китая, когда дело доходит до вопросов войны".

Если на встрече Путина и Си прозвучит призыв к прекращению огня, это будет просто неприемлемо, сказал представитель Белого дома. Он отметил, что это будет означать ратифицирование захваченных Россией украинских городов.

Кирби сказал, что надеется, что президент Китая будет поддерживать открытые "линии связи" с Джо Байденом, а также будет "искать украинскую сторону истории посредством обсуждений с президентом Владимиром Зеленским".

"Мы надеемся, и мы уже говорили об этом раньше, что президент Си позвонит и поговорит с президентом Зеленским, потому что мы считаем, что китайцам необходимо получить здесь украинскую точку зрения", – сказал Кирби.

Как сообщал OBOZREVATEL, на 20-22 марта запланирован визит главы Китая Си Цзиньпина в Москву. По информации Офиса президента Украины, в настоящее время ведутся переговоры о встрече Си с президентом Владимиром Зеленским.

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