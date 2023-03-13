Си Цзиньпин планирует провести переговоры с Зеленским после визита к Путину в Москву – WSJ

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на следующей недели планирует посетить столицу страны-агрессора России, где проведет переговоры с диктатором Владимиром Путиным. После этого китайский лидер намерен поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Примечательно, что, если разговор Си и Зеленского состоится, это будет первый официальный контакт стран на высшем уровне с начала полномасштабной войны. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

По предварительным данным, переговоры украинского и китайского лидеров состоятся в онлайн-режиме. Анонимные источники издания отмечают, что будущий диалог отражает стремление Пекина играть более активную роль в посредничестве в прекращении войны в Украине.

Кроме того, Си рассматривает возможность посещения других европейских стран в рамках своей поездки в Россию, хотя, по словам источников, его окончательный маршрут еще не подтвержден. По информации западных СМИ, визит Си Цзиньпина в Москву может состояться уже на следующей неделе.

Стоит отметить, что заграничная поездка станет первой для Си после того, как он получил беспрецедентный третий срок в качестве главы государства. Аналитики считают, что политик стремится укрепить свой статус мирового государственного деятеля и справиться с обостряющейся конкуренцией с США и их союзниками.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что намерен встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином. Лидер Украины убежден, что эта встреча будет на пользу обоих государств.

После этого официальный представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила, что Пекин всегда поддерживал связь со всеми сторонами войны РФ против Украины. При этом комментируя возможную встречу президента Украины Владимира Зеленского с лидером КНР Си Цзиньпином в МИД заявили, что "позиция Пекина последовательна и очень ясна".

Ранее сообщалось, что в Китае обнародовали свой "мирный план" относительно окончания войны, которую год назад страна-агрессор Россия начала против Украины. В нем содержится 12 пунктов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США призвали Китай хорошо подумать перед тем, как сделать выбор в пользу поддержки страны-агрессора России. По словам координатора Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям США Джона Кирби, от этого выбора будет зависеть, в том числе, международная репутация Китая.

К слову, министерство природных ресурсов Китая опубликовало новую версию карты мира. Она предлагает вернуться к использованию китайских названий восьми городов и территорий, оккупированных Российской империей в конце XIX – начале XX века.

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