Китаю придется сделать выбор и хорошо подумать, следует ли поддерживать убийства Путина, – Кирби

В Соединенных Штатах призвали Китай хорошо подумать перед тем, как сделать выбор в пользу поддержки страны-агрессора России. По словам координатора Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям США Джона Кирби, от этого выбора будет зависеть, в том числе, международная репутация Китая.

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Более того, в США поддержку РФ будут расценивать как помощь диктатору Владимиру Путину в убийствах невинных украинцев. Об этом Кирби рассказал в интервью "Голосу Америки".

По словам Кирби, если Китай примет решение поддержать Россию, развязавшую полномасштабную войну против Украины, это будет выглядеть как помощь Путину в убийстве невинных украинцев. В то же время в США отмечают, что, если в Пекине заботятся о своей международной репутации, он сочтет поддержку РФ несоответствующей своим интересам.

Также Кирби подчеркнул, что США заинтересованы в том, чтобы поделиться в частном порядке с Китаем своими опасениями, а также выразить свою позицию публично.

"Китаю предстоит сделать выбор. Президенту Си Цзиньпину предстоит сделать выбор. И мы настоятельно призвали его сделать правильный выбор, не облегчать господину Путину убийство невинных украинцев", – отметил Кирби.

Напомним, в Китае обнародовали свой "мирный план" относительно окончания войны, которую год назад страна-агрессор Россия начала против Украины. В нем содержится 12 пунктов.

Ранее сообщалось, что власти Китая разозлились на Россию из-за утечки информации о переговорах по поставкам оружия. В КНР не хотели, чтобы эта информация вошла в публичное пространство.

К слову, публицист и журналист Виталий Портников заявил, что Китай поддерживает Россию в войне против Украины, поскольку использует страну-агрессора как инструмент истощения Запада. Таким образом, Пекин хочет заставить Запад отказаться от вмешательства в дела диктатуры.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министерство природных ресурсов Китая опубликовало новую версию карты мира. Она предлагает вернуться к использованию китайских названий восьми городов и территорий, оккупированных Российской империей в конце XIX – начале XX века.

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