Си Цзиньпин на встрече с Путиным в Москве хочет обсудить схемы уклонения от санкций, – ISW

В американском институте изучения войны (ISW) считают, что председатель КНР Си Цзиньпин запланировал переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы обсудить схемы уклонения от санкций, введенных против РФ за вторжения в Украину. Визит Си в Москву состоится 20-22 марта.

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Об этом говорится в отчете аналитиков, опубликованном в пятницу, 17 марта. Кроме того, китайский лидер, вероятно, намерен обсудить заинтересованности Китая в посредничестве в переговорах об окончании войны в Украине.

"Си, вероятно, планирует обсудить схемы обхода санкций с Путиным и российскими официальными лицами, чтобы поддержать продажу и поставку в Россию китайского оборудования", – считают в ISW.

Кроме того, как отмечается, председатель КНР вероятно, стремится "содействовать усилиям Китая, направленным на то, чтобы позиционировать Пекин как беспристрастного стороннего посредника в переговорах между Россией и Украиной".

В организации напомнили, что 1 марта самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и Си Цзиньпин подписали пакет из 16 соглашений, которые могут способствовать обходу российских санкций за счет направления китайских товаров через Беларусь.

Как известно, Си Цзиньпин планирует посетить Москву и провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. После этого, по данным журналистов The Wall Street Journal, китайский лидер намерен поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава Соединенных Штатов Америки Джо Байден также сказал, что планирует провести телефонный разговор с Си Цзиньпином. Беседа якобы должна состояться в ближайшее время.

В Кремле уже анонсировали визит китайского лидера и отметили, что в ходе переговоров Цзиньпина и Путина будут "обсуждены вопросы дальнейшего развития отношений и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем".

Как пишет Reuters, планы визита Си Цзиньпина в Москву появились после того, как Китай предложил посредничество в "установлении мира" в Украине, что было встречено скептически на Западе, учитывая дипломатическую поддержку Пекином России.

Как сообщал OBOZREVATEL, министерство иностранных дел Китая обнародовало свой "мирный план" по окончанию войны. В нем содержится 12 пунктов. В частности, Пекин предложил возобновить мирные переговоры, прекратить "односторонние санкции", отказаться от "менталитета холодной войны", прекратить огонь.

Такую инициативу раскритиковали во многих странах, в частности в Украине.

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