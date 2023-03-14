Байден подтвердил, что в ближайшее время проведет переговоры с Си Цзиньпином

Глава Соединенных Штатов Америки Джо Байден сказал, что планирует провести телефонный разговор с китайским лидером Си Цзиньпином. Беседа якобы должна состоятся в ближайшее время.

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Об этом президент США сказал в понедельник, 13 марта, на брифинге после обнародования деталей крупного соглашения с Великобританией и Австралией о подводных лодках, направленного на противодействие Китаю, передает Reuters.

На вопрос журналистов, не беспокоится ли он о том, что Китай расценит сделку по подводной лодке AUKUS как агрессию, Байден ответил "нет".

Что касается разговора с председателем КНР, то глава Штатов не уточнил, когда именно состоится это разговор, но на вопрос корреспондентов планирует ли он в ближайшее время говорить с Си, Байден сказал "да".

В то же время, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее заявил, Белый дом хочет восстановить регулярную связь с Китаем. По его словам, Байден рассчитывал поговорить с Си Цзиньпином по телефону после того, как китайское правительство вернется к работе после ежегодного Всекитайского собрания народных представителей.

"Конкуренция требует диалога и дипломатии. Мы призываем Китай упорядочить способы общения на высшем уровне", – сказал Салливан.

Отметим, что издание The Wall Street Journal накануне сообщило, что Си Цзиньпин на следующей неделе планирует посетить Москву и провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. После этого, по данным журналистов, китайский лидер намерен поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Примечательно, что если разговор Си и Зеленского состоится, это будет первый официальный контакт стран на высшем уровне с начала полномасштабной войны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США призвали Китай хорошо подумать перед тем, как сделать выбор в пользу поддержки страны-агрессора России. По словам координатора Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям США Джона Кирби, от этого выбора будет зависеть в том числе международная репутация Китая.

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