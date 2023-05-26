Шольц заявил о планах поговорить с Путиным в "свое время" и назвал условие мира в Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о намерении провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным в "должное время". По его словам, обязательным условием "справедливого мира" в Украине является вывод российских войск.

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Об этом Шольц сказал немецкой газете Kölner Stadt-Anzeiger. "Прошло некоторое время с момента моего последнего телефонного звонка. Но я намерен снова поговорить с Путиным в свое время", – сказал он.

Канцлер ФРГ добавил, что обязательным условием "справедливого мира" в Украине является вывод войск РФ, но Москва должна понимать, что речь не может идти о каком-то "холодном мире", "при котором, например, нынешняя линия фронта становится новой "границей" между Россией и Украиной.

"Это только узаконит путинское ограбление", – заявил Шольц.

На вопрос, относится ли названное им условие и к оккупированному Крыму, он сказал: "Вывод войск. Не наше дело формулировать, каких договоренностей хочет достичь Украина".

Шольц также уклонился от ответа на вопрос, следует ли свергать Путина.

"Я не верю в такие спекулятивные вопросы. В конце концов, должно быть соглашение между правительствами Москвы и Киева", – сказал канцлер.

Как известно, предыдущий телефонный разговор Шольца и Путина состоялся 2 декабря по инициативе Германии и продолжался в течение часа. Политики обсудили войну в Украине, подрыв "Северных потоков" и зерновую сделку. Путин тогда настаивал, чтобы Берлин пересмотрел свой подход к российскому вторжению в Украину.

Как пишет Der Spiegel, телефонные звонки западных лидеров в Кремль "в основном были безрезультатными".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– На праздновании 160-летия СДПГ Шольц выразил уверенность, что Путин проиграет войну, а Украина станет полноправным членом ЕС. В то же время, по мнению канцлера, к вступлению в НАТО украинскому государству "еще далеко" идти.

– Шольц заявил, что Путин не ищет переговоров по завершению войны против Украины, но не отказался от переговоров с главой Кремля.

– Говоря о долгих разговорах с Путиным, Шольц назвал его "вежливым человеком".

– В феврале спикер Кремля Дмитрий Песков пожаловался, что Щольц и президент Франции Эммануэль Макрон не звонят Путину, хотя тот якобы "открыт" для дипломатии.

– Шольц и президент Украины Владимир Зеленский 20 мая встретились в Японии. Зеленский поблагодарил Берлин за мощную оборонную помощь.

– 14 мая Зеленский встретился с Шольцем в ходе визита в Германию.