Зеленский прибыл в штаб-квартиру Минобороны Германии – Bild

В воскресенье, 14 мая, находясь с визитом в Германии, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в штаб-квартиру Минобороны ФРГ. Это первый визит президента в эту страну с начала полномасштабной войны.

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Об этом сообщило издание Bild. У украинского лидера запланированы переговоры с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем. Во второй половине дня Зеленскому будет вручена Международная премия им. Карла Великого.

Напомним, что президент прибыл в столицу Германии в ночь на 14 мая. Он сообщил, что в переговорах с немецкими лидерами речь пойдет, в частности, об оружии и усилении украинской системы ПВО.

Отметим, что в Берлин Зеленский полетел из Италии – там 13 мая он провел ряд встреч. В частности, украинский лидер провел переговоры с президентом Итальянской Республики Серджо Маттареллой. На встрече лидеры двух государств обсудили украинскую формулу мира. Президент Италии выразил готовность приобщиться к ее рализации.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Зеленский встретился с главой итальянского правительства Джорджей Мелони. После переговоров с главой украинского государства премьер Италии заявила о непоколебимой поддержке Украины;

– также в Ватикане состоялась первая с начала полномасштабного вторжения личная встреча Зеленского и Папы Римского. Глава государства обсудил с Папой "формулу мира" и призвал Ватикан осудить преступления РФ в Украине.

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