Шольц признал, что Путин не хочет мира, но говорить с ним не отказался

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что российский диктатор Владимир Путин не ищет переговоров по завершению войны против Украины. Он призвал правительства стран Евросоюза заказывать больше оружия для ВСУ.

Видео дня

Политик признал, что война может завершиться только выводом с украинской территории войск РФ, но в то же время не отказывается от переговоров с лидером Кремля. Об этом глава немецкого правительства говорил 24 марта на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе (Бельгия), которую транслировало издание Welt.

По словам Шольца, сообщения о якобы желании Путина "договориться о мире" не имеют отношения к реальности. Он убежден, что глава РФ не ищет способы завершения войны, и нет никаких неизвестных общественности планов на предстоящие переговоры.

"Нет. Это фейковые новости, которые распространяют в мире "правые" средства массовой коммуникации, но они не имеют ничего общего с реальностью", – заявил канцлер ФРГ.

В то же время он подчеркнул, что такое поведение российского диктатора не заставит его прекратить контакты с ним. В частности, Шольц говорит, что продолжит попытки диалога с Путиным, как он пытался делать это раньше.

"Вполне понятно, как эта война может завершиться: Россия должна вывести свои войска. Это станет основой дальнейшего установления справедливого мира в Украине и предотвращения достижения Россией ее имперских целей", – заверил политик.

Канцлер ФРГ добавил, что главы государств ЕС на саммите подтвердили намерение поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией столько, сколько нужно для победы. Он также призвал союзников более активно присоединяться к контрактам, которые правительства заключают с военно-промышленным комплексом для увеличения производства боеприпасов для ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Олаф Шольц признался, что ведет с Путиным "длинные разговоры". К тому же лидера России, развязавшего войну в Украине, он назвал "вежливым человеком".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!