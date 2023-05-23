Шольц: Путин проиграет, а Украина вступит в ЕС по окончании войны

Канцлер Германии Олаф Шольц высказал убеждение, что российский диктатор Владимир Путин проиграет войну, которую сам же и развязал. Украина же, в свою очередь, станет полноправным членом Европейского Союза.

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Соответствующее заявление канцлер сделал на праздновании 160-летия Социал-демократической партии Германии (СДПГ), пишет Kronen Zeitung. Политик убежден, что политсила должна четко встать на сторону Украины в войне.

"Горькая глава в истории нашего континента закончится тем, что свободная Украина станет полноправным членом Европейского Союза", – сказал Шольц.

Он напомнил, что сегодня в Европе действуют принципы неприменения силы, нерушимости границ, территориальной целостности государств и права народов на самоопределение.

"Мы, социал-демократы, с глубоким убеждением отстаиваем все эти принципы", – подчеркнул Шольц.

При этом ранее немецкий канцлер решил развеять надежды Украины на быстрое вступление в НАТО. По его мнению, к этой цели украинскому государству "еще далеко" идти.

"Всем ясно, что в обозримом будущем это не произойдет. Еще и потому, что критерии НАТО предусматривают целый ряд условий, которым Украина ныне не может соответствовать", – заявил Шольц.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– представитель Христианско-демократического союза (ХДС) Германии по вопросам обороны Родерих Кизеветтер выступил за передачу Украине немецких крылатых ракет Taurus. Он отметил, что партнеры должны пойти ва-банк и предоставить Киеву все необходимое для защиты и освобождения временно оккупированных территорий;

– Шольц высказал убеждение, что Россия является угрозой не только для нашего государства, но и для всей планеты. Он заявил, что необходимо добиться, чтобы в Украине наступил мир.

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