Шарп: никто не заставит Украину подписать мирное соглашение, но ...

Никто не может заставить президента Владимира Зеленского подписать мирное соглашение, которое будет базироваться на несправедливых уступках Украины в пользу России. Подобный сценарий возможен только в случае значительного уменьшения военной помощи со стороны Соединенных Штатов.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал израильский военный обозреватель Давид Шарп. Однако он убежден, что американцы не станут этого делать.

Что сказал Шарп

"По поводу заявлений о возможных уступках. Прежде всего, заставить Украину подписать соглашение никто не может. Другое дело, что американцы могут чисто теоретически не только не нарастить помощь, но и урезать то, что они дают по решениям Байдена. Они также могут отказаться продавать утвержденные пакеты оружия для Украины европейцам. В этом случае Украине станет хуже, хотя я считаю, что они этого не сделают", – пояснил эксперт.

Количество предоставленного оружия существенно влияет на ситуацию на фронте

Вместе с тем Шарп подчеркнул, что масштабы помощи Украине со стороны США и Европы с начала российской агрессии и до сегодняшнего дня напрямую определяют ситуацию на фронте. По его словам, если бы объемы были больше, а поставки происходили быстрее, развитие событий могло бы сложиться совсем иначе.

Сейчас американской стороне под силу увеличить военную помощь, зато у Европы ситуация несколько иная.

"Но, естественно, они (европейские страны. – Ред.) могли бы поставлять Украине больше, все в итоге упирается в приоритет", – подчеркнул Шарп и добавил, что каждое государство действует, исходя из своих интересов.

Напомним, Владимир Зеленский подтвердил передачу Украине от США двух пакетов по 500 млн долл. для закупки вооружения через механизм Prioritised Ukraine Requirements List (PURL). Подробности он не раскрыл, но отметил, что в эти пакеты входят критические для Украины боеприпасы.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 сентября во время визита в Великобританию президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин его "подвел". Кроме этого глава Белого дома анонсировал продажу крупных партий оружия союзникам по НАТО для Украины.

