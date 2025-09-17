"Будут ракеты для Patriot и HIMARS": Зеленский подтвердил передачу Украине от США двух пакетов военной помощи от США
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил передачу Украине от США двух пакетов по 500 млн долл. для закупки вооружения через механизм Prioritised Ukraine Requirements List (PURL). Все детали не раскрываются, но в эти пакеты входят критические для Украины боеприпасы.
Об этом, как сообщает корреспондент OBOZ.UA, Зеленский заявил на встрече с президентом Европейского парламента Робертой Мецолой в Киеве 17 сентября.
"Мы получили более 2 млрд долл. от наших партнеров специально для программы PURL. Мы получим за октябрь еще дополнительные деньги - думаю, у нас будет где-то 3,5-3,6 млрд. Первые два пакета по 500 млн... Я не буду говорить все детали, но в этих пакетах точно будут точно будут ракеты для Patriot и для HIMARS", – сказал Зеленский.
Также Зеленский избежал ответа на вопрос планируется ли его встреча с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке. "Команды работают, чтобы нам встретиться", – отметил Зеленский.
Ранее о двух пакетах американской военной помощи Украине сообщало агентство Reuters, ссылаясь на источники их окружения Трампа. "Это первое использование нового механизма, разработанного США и союзниками, для поставки Украине оружия из запасов США за счет средств стран НАТО", – отмечали в агентстве.
Prioritized Ukraine Requirements List (PURL): что это за механизм
PURL – это новый проект, который предусматривает перечень первоочередных потребностей Украины, который составляют США вместе с украинским правительством для планирования и координации военной, технической и финансовой помощи. PURL регулярно обновляется, чтобы партнеры могли быстро направлять ресурсы туда, где они нужны больше всего.
В нем приоритеты расставлены по срочности и влиянию на обороноспособность – от оружия и боеприпасов до оборудования для ПВО, связи, логистики и восстановления инфраструктуры.
Страны – члены НАТО и партнеры смогут финансировать эти поставки через добровольные взносы. Координацию и логистику помощи будет обеспечивать НАТО, используя уже имеющиеся механизмы. Ожидается, что пакеты помощи в рамках PURL Украина будет получать на регулярной основе.
Не от США первые пакеты вооружения для Украины благодаря механизму PURL были оплачены еще в августе. Сначала Нидерланды внесли на соответствующие счета НАТО 500 млн долларов, вторым был совместный вклад Дании, Норвегии и Швеции.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее Зеленский заявлял, что программа PURL позволит Украине закупать оружие на 1-1,5 млрд долларов ежемесячно. По его словам, Дональд Трамп лично подтверждал, что не имеет ничего против этой программы.
