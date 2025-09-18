'Посмотрим, чем это закончится': Трамп пожаловался, что Путин его подвел. Видео

Президент США Дональд Трамп, комментируя свои попытки завершить войну в Украине, заявил, что глава РФ Владимир Путин его "подвел". Американский лидер также сказал, что в случае падения цен на нефть Путин не будет иметь другого выбора, как прекратить войну.

По его словам, США будут поставлять большие объемы оружия союзникам по НАТО, а те будут передавать его Украине. Соответствующие заявление Трамп провозгласил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в резиденции Чекерс 18 сентября.

"Путин меня подвел"

Говоря о своих мирных усилиях в отношении войны РФ против Украины, президент США признал, что российский диктатор не оправдал его ожиданий.

По его словам, США уже урегулировали семь войн и он ожидал, что этот конфликт будет решить "легче всего" благодаря его "отношениям с Путиным".

"Что ж, он меня подвел. То есть, он убивает многих, но теряет еще больше. Честно говоря, россияне гибнут чаще украинцев. Но да, он меня подвел. Не люблю видеть смерть. Знаете, это не затрагивает США. Разве что мировая война начнется из-за этого", – сказал Трамп.

Он в очередной раз заявил, что полномасштабного вторжения РФ в Украину не произошло, если бы он был на тот момент президентом.

"Если бы я был президентом, этого бы не произошло. И четыре года этого не было. Большинство согласно – этого не было и близко. Я говорил с Путиным об Украине. Она была зрачком его глаза. Я говорил это много раз. Так и было. Но он бы не сделал этого, если бы уважал США", – заявил Трамп.

Удешевление нефти заставит Путина отступить

Президент США заявил, что обвал цен на нефть лишит Путина выбора и заставит его отступить из войны против Украины.

"Очень просто. Если цена на нефть упадет, Путин остановится. У него не будет выбора, он выйдет из этой войны", – заявил Трамп.

Он также выразил разочарование тем, что другие страны покупают российскую нефть.

Президент США добавил, что США будет продавать странам НАТО большие объемы оружия для Украины.

"Скоро будут хорошие новости"

По словам Трампа, война в Украине больше не рискует перерасти в третью мировую. При этом он выразил уверенность, что она будет законченна и "все будет сделано правильно":

"Надеюсь, у нас скоро будут для вас хорошие новости", – сказал он.