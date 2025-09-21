'Это не наша война': Шарп объяснил, почему некоторые страны ЕС меньше заинтересованы в помощи Украине

Чтобы повлиять на ситуацию, которая сейчас происходит на фронте, Украине нужно существенное увеличение военной помощи от ее партнеров. Соединенным Штатам по силам расширить поставки вооружения для Киева, зато у Европы с этим есть определенные проблемы.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал израильский военный обозреватель Давид Шарп. Вместе с тем он убежден, что европейские страны могут увеличить поставки оружия, если заинтересованы в этом.

Что сказал эксперт

"Американцы могли бы при желании существенно увеличить помощь, у них есть такая возможность. Возможности Европы несколько меньше, и финансовые, и производственные, которые еще не выросли в достаточной степени. Это накладывает объективные ограничения. Но, естественно, они могли бы поставлять Украине больше, все в итоге упирается в приоритет", – пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что каждое государство действует, исходя из своих интересов.

"Если в какой-то стране X считают, что Украине надо помогать, но это "не наша" приоритетная задача, это "не наша война", то в этом случае и соответствующие результаты. И наоборот, есть те, кто понимает, что для них российская угроза суперактуальна, что, расправившись с Украиной, россияне могут взяться за них, а может, и одновременно", – подчеркнул Шарп.

Военный обозреватель также добавил, что в любом случае для стран Европы Россия является существенной угрозой, поэтому они пытаются инициировать определенные шаги и помогать настолько, насколько позволяют их возможности.

Напомним, ранее в Христианско-демократическом союзе (ХДС) Германии выступили за усиление военной поддержки Украины. Там также призвали "более серьезно" рассмотреть соответствующий бюджетный запрос министра обороны Бориса Писториуса.

Как писал OBOZ.UA, недавно президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не хочет зарабатывать на войне в Украине. Однако это происходит, поскольку Соединенные Штаты продают оружие для Украины.

